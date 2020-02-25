科技赋能：加强疫情防控 助力复工复产
近期，神州数码控股研发上线了“社区疫情防控服务平台”“南开区企业复工管理平台”“疫情防控数据融合平台”，通过科技赋能助力疫情防控与有效复工。
据介绍，通过社区疫情防控服务平台，可对居民出入居住地进行有效管理，对实时测量的体温上报，提高登记与核查效率，避免人群拥挤，降低交叉感染风险。
在企业复工管理平台，企业通过线上进行复工备案，审批通过后，生成企业专有二维码，企业员工扫描二维码登记信息并生成员工专有二维码。正式复工后，通过员工每日健康情况上报和门禁监测等形式对员工体温、轨迹等重点数据进行管理，减少人员接触传染几率，提高信息登记、统计效率。
疫情防控数据融合平台，数据分析的结果助力管理部门的疫情防控，各街道、社区等管理人员可通过本系统查询各街道、社区、各来源地、每天的返津人员基本信息，为疫情防控排除提供基础信息的浏览、查询等功能。为社区、街道等工作人员，提供基础数据支撑，排查异常情况。
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