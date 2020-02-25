中国医师协会组织专家赴武汉落实抗击“新冠肺炎”远程医疗建设

人民网北京2月25日电 （记者 刘阳 韩基琛）根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制（医疗救治组）要求，中国医师协会与清华大学共同组织有关专家于24日和25日，先后到武昌区政府、武汉天佑医院、雷神山医院、武汉大学中南医院、华中科技大学协和医院以及方舱医院和武汉软件工程职业学院隔离治疗点，慰问一线医护人员，调研了解疫区医院、隔离治疗点、社区医院对远程医疗和智能防控的需求，安装调试远程医疗设备，赠送“新冠肺炎”智能分诊系统、智能辅助诊断系统、远程影像会诊平台、远程移动集成医疗平台、无线生命体征监测系统和社区疫情智能监测防控系统。运用5G环境和新技术手段，实现关口前移，形成“医院救治、区域防控、个人防护”的多极联动、群防群控的防疫体系，通过建立远程医疗队，实现“前方临床救治，后方多学科远程支持”相结合的科学救治模式。

专家组由中国医师协会常务副会长、清华大学临床医学院院长董家鸿院士带队，成员包括中国医师协会会员部沈根兴主任、清华大学附属北京清华长庚医院魏来主任、清华大学精准医学研究院杨斌主任等6名专家。

董家鸿院士代表专家组发言。 韩基琛 摄

董家鸿院士表示，新冠肺炎疫情发生以来，各地医疗力量从四面八方向湖北集结，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，凝聚起了强大的力量；在武汉的人员承载能力已经相对饱和的情况下，远程医疗将发挥更大的作用。他表示，中国医师协会、清华大学为此次疫情研发了一系列智能化信息支持系统，目标是针对湖北武汉的疫情防控需求，提供给疫区各类医务人员一个“按需拾取”的集成服务平台，一线医生切实需要的各种服务都在平台远程端值守，随时提供服务；后方临床专家通过支持平台随时获取前方信息，及时提供决策服务和协同诊疗；从而达到线上线下相结合的救治模式，希望能够提升疫区医疗机构的医疗效能，降低一线医务人员工作强度，减少院内感染几率，对整个湖北武汉的疫情防控工作起到积极推动作用。

院方向专家组汇报医院情况。 韩基琛 摄

据了解，针对新冠肺炎防控的紧急需求，清华大学附属北京清华长庚医院联合清华大学相关院系，开展了基于互联网和人工智能技术创新应用的攻关计划，成功研发了系列智慧医疗技术产品，捐赠给武汉市政府和医疗机构，助力抗击新冠肺炎疫情。这一系列产品包括：新冠肺炎社区疫情智能监测防控系统、新冠肺炎智能辅助分诊系统、新冠肺炎智能辅助诊断系统、新冠肺炎影像远程影像会诊平台、新冠肺炎远程移动集成医疗平台、新冠肺炎无线生命体征监测系统。

杨斌教授介绍系列智慧医疗技术产品。 韩基琛 摄

截至2月24日，武汉科技大学附属天佑医院收治入院患者686人，治愈出院203人。下一步，医院将在董家鸿院士指导下实现智能化新冠疫情综合防控体系的建立。

专家组一行还来到武昌区政府，与当地政府和卫生行政部门共同研究构建社区智能化疫情防控系统，实现疫情防控在社区的网络化管控。

武昌区政府领导介绍有关情况。 韩基琛 摄

专家组一行到雷神山医院，听取王行环院长对医院情况的介绍，并通过远程医疗系统跟北京、上海专家连线，对重病患者进行了远程会诊和病例分析。来自大连医疗队、上海医疗队的专家，以及武汉市委组织部陈红辉常务副部长等有关领导一起参加了远程会诊。

专家组一行到武汉协和医院西院区和江汉（卓尔武展）方舱医院，了解前方需求，为医院建设远程医疗系统和智能化疫情防控系统，提供后方多学科诊治和新技术支持。

专家组一行还来到武汉软件工程职业学院隔离治疗点现场办公，实地了解远程医疗在新冠肺炎防控中的需求和优化建议。武昌区副区长向悦等陪同调研。

专家组一行来到武汉软件工程职业学院隔离治疗点。 韩基琛 摄