东京海上集团调运紧缺物资助力抗疫攻坚

近日，东京海上集团筹集10,000个口罩，最先到位的3,000个于2月18日发往抗疫最前线的武汉，供当地志愿者协会调配。后续7,000个口罩于2月19日发往北京，通过中国青年志愿者协会捐赠给各地有需求的服务团队。

东京海上在中国的全资子公司--东京海上日动（中国）在做好员工健康防疫的同时，联合工会并号召员工集资，共筹集善款20余万元，一并捐助给中国青年志愿者协会用于应急青年志愿服务。此外，公司还活用专业领域的知识与经验，制作简单易懂的防疫知识宣传海报提供给志愿者及各地学校，做防疫教育使用。

据了解，东京海上集团与中国青年志愿者协会合作的关爱留守儿童志愿服务项目已持续实施11年，迄今为止累计向该项目捐赠人民币953万余元，主要用于在留守儿童较集中的学校捐建供学生课余生活使用的“七彩小屋”等活动设施，受益学校分布在各省市区268所小学。