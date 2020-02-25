养老领域再添一员 大家保险集团组建健养板块

老龄化己成为21世纪不可逆转的世界性趋势。中国是老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重的国家。

自2001年步入老龄化社会以来，中国老龄人口增长持续加速，预计2022年老龄人口占比将跃至14%，正式进入深度老龄化社会。根据国家统计局数据，2019年我国60周岁及以上人口2.5亿，占总人口的18.1%；而根据老龄委预测，到2050年这一数字将跃升至4.8亿。人数之众，甚至超过目前98%国家的人口数量。如何应对人口老龄化摆在面前。

大家保险集团在立足保险保障主业的同时，组建健养板块，助力中国品质化养老服务的打造和供应。

大家保险集团相关负责人表示，集团整合优势资源，以城市核心区高品质养老机构布局为主，辅以特色化的城郊高端CCRC社区，打造多层次的康养产品线，提供集“康养服务+医疗服务+保险服务”的一站式健康生活解决方案。

将率先布局京津冀、长三角、珠三角等老龄化程度高的地区，通过3至5年初步完成覆盖全国重点城市的多层次健康产业生态布局。大家保险的首个业内创新、强强联合的“临近医疗、靠近儿女、融入社会”的城市核心区高品质养老项目将于近期面向市场。

该负责人表示，为满足客户个性化的综合服务需求，大家保险在既有的标准化、全周期医疗健康产品体系的基础上，充分整合线上线下康养、医疗资源及服务，连通保险支付和互联网平台，构建“医、药、健、保”四位一体的健养服务生态体系，旨在为客户提供一站式健康生活解决方案，赋能并支撑保险主业发展。

此外，基于广大公众对在线健康服务的迫切需求，大家保险将按照国家“互联网+”创新驱动发展的战略要求，顺应民众需求及社会趋势，进一步强化在“互联网+医院”、“互联网+药店”、“互联网+养老护理”等业态的探索及布局，让健养服务生态体系在互联网支撑下更便捷、更全面地惠及客户。