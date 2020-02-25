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重庆：多措并举确保“舌尖安全”

2020年02月25日09:03 来源：新华网

　　严管平台配送人员健康、落实订送餐溯源制度、下架“活禽”“野生”“野味”等问题菜单……疫情防控期间，重庆市推出多项举措，加强对网络餐饮行业监管，确保餐饮安全。

　　在23日召开的重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，重庆市市场监管局副局长李林介绍，疫情防控期间，重庆市多措并举，加强对网络餐饮服务平台和入网餐饮服务提供者食品安全监管。措施包括，严格把关进货原料和菜品，落实进货查验和索证索票制度，严禁圈养、宰杀活禽动物，严禁加工制作“活禽”“野生”“野味”等菜品；严查入网餐饮服务提供者资质和菜单信息。疫情防控期间，重庆市共下架涉及“活禽”“野生”“野味”等明令禁止经营品种的问题菜单583个。

　　同时，要求网络餐饮服务平台如实记录订单信息以便溯源；每日晨检配送人员健康状况，推动“无接触”送取餐服务；严格管理经营加工场所卫生；严格管理加工制作过程，确保食品烧熟煮透。

　　李林说，重庆市将继续加强对各类开发区、工业园区、保税区内企业食堂或供餐单位，学校食堂，养老机构食堂，机关食堂和建筑工地食堂的食品安全监管；以及芋儿鸡、泉水鸡、辣子鸡等特色餐饮的安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。（记者周文冲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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