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山东返岗职工隔离酒店租赁费财政负担70%

2020年02月25日08:52 来源：工人日报

日前，山东省委疫情处置工作领导小组办公室下发通知规定，对于外地返岗职工隔离所支付的酒店、公寓等租赁费用，由企业、所在县(市、区)财政、所在市财政和省财政，按30%、20%、20%和30%比例承担。

通知要求，各级各部门要支持有条件的企业通过安排符合隔离要求的职工宿舍、公寓等方式，配合好社区管理等单位自行进行隔离观察管理。对不具备自行解决条件的企业，由所在地县(市、区)人民政府统一组织，临时调配符合隔离要求的宾馆、公寓等社会资源，统一设置临时安置隔离点，并做好统一食材配送、统一生活垃圾收集、统一医疗服务、统一心理疏导沟通等相关管理和服务，确保隔离观察工作稳妥有序。

山东是全国的工业大省，工业体系较为完备，规模以上工业企业增加值约占山东全部工业的九成。规模以上工业企业的迅速开工，将对全省工业起到基础性支撑作用。

截至2月21日，山东省规模以上工业企业累计开工24411家，占规模以上工业企业总数的86%。复工人数315.7万人，占职工总数的59.2%。聊城市规模以上工业企业复工率达到100%，青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、滨州超过90%；济南、威海、日照、德州4市超过80%。

（记者田国垒）

(责编：许晓华、李轶群)


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