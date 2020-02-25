国家卫健委：2月24日0—24时新增确诊病例508例 累计治愈出院27323例

人民网北京2月25日电（董童）国家卫生健康委于25日在官网发布的《截至2月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，2月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例508例，新增死亡病例71例（湖北68例，山东2例，广东1例），新增疑似病例530例。当日新增治愈出院病例2589例，解除医学观察的密切接触者15758人，重症病例减少789例。

情况显示，截至2月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例47672例（其中重症病例9126例），累计治愈出院病例27323例，累计死亡病例2663例，累计报告确诊病例77658例，现有疑似病例2824例。累计追踪到密切接触者641742人，尚在医学观察的密切接触者87902人。

湖北新增确诊病例499例（武汉464例），新增治愈出院病例2116例（武汉1391例），新增死亡病例68例（武汉56例），现有确诊病例43369例（武汉34691例），其中重症病例8675例（武汉7647例）。累计治愈出院病例18854例（武汉10337例），累计死亡病例2563例（武汉2043例），累计确诊病例64786例（武汉47071例）。新增疑似病例373例（武汉282例），现有疑似病例2292例（武汉1529例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例121例：香港特别行政区81例（出院19例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院6例），台湾地区30例(出院5例，死亡1例)。