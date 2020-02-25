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久“宅”家中 防控近视这样做

2020年02月25日08:40 来源：广州日报

疫情当前，开学时间推迟，中小学生纷纷转战线上课。广东省妇幼保健院眼科主任黄学林主任医师提醒，值此特殊时期广大青少年用眼增多，户外运动时间减少，尤需注意防控近视。

尽量用大屏幕上网课

黄学林指出，相比大屏幕，小屏幕更容易导致眼睛疲劳。他解释，手机、平板等较小屏幕因为眼睛视距过近、屏幕显示字体小，眼睛需要持续使用更多的调节力（眼睛看近能力）和辐辏力（眼睛向内聚合力）才能看清屏幕，会更容易导致眼睛疲劳。因此孩子居家上在线课程，不建议用手机、平板等较小屏幕的电子产品，观看距离应不小于屏幕对角线距离的3倍。

室内需要有足够光线、光线分布均匀；桌面不形成阴影、不反光；桌面有阴影室内光线不足时需要使用台灯或辅助灯光。

阅读书写姿势方面，注意坐姿端正，两脚平放，身体不歪斜，做到“三个一”：胸部距离桌缘一拳，眼睛距离书本或作业本一尺（33厘米），笔尖距离指尖二横指。

眼睛也能做运动

黄学林建议，上在线课持续时间以30分钟为宜，不要超过40分钟，然后起来做10~15分钟运动，让眼睛充分休息。近期因为户外活动受限，适当的室内活动非常重要，对年轻人来说，跳绳、原地快速弹跳、曳步舞、广播体操、瑜伽、中国武术、乒乓球等均是不错的选择。

眼睛也能做运动：⑴坚持做常规眼保健操；⑵眼球运动操：眼球分别做左、右、上、下及旋转运动；⑶极目远眺：注视6米以外的目标。

防控近视 建议这样吃

要保证人体对热量的需求，三大营养素在总热量中的占比为：蛋白质10%～15%，脂肪20%～30%，碳水化合物55%～65%；蛋白质摄入以鱼、蛋、奶、鸡肉为佳，辅以适量植物蛋白。荤素搭配要合理，食物品种要丰富; 粗细搭配、蔬果搭配；少油炸，少烧烤，少甜食，避免食物过精过细。

（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳)

(责编：许晓华、崔元苑)


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