台胞青年：战“疫”有我

战“疫”不分你我，台青也来助阵。一段时间以来，活跃在大陆各地的台湾青年，用自己力所能及的方式贡献心力。他们有的当防疫志愿者，有的深入一线社区，有的制作防疫文宣，有的捐资捐物……用他们的话讲：“虽然力量微薄，但绝不会袖手旁观！”

与武汉不离不弃

当钟南山院士眼含泪水说：“武汉本来就是一个很英雄的城市。”薛颖穜就想，我要写一首歌，为这个城市加油。

薛颖穜是2018年从台湾来到武汉的。“第一次来就喜欢上了这个城市，决定留下来。”2月3日，首批200多名滞留武汉的台胞搭机离开，湖北省台办也问了薛颖穜要不要走，他答“不”。“我在这个地方打拼奋斗，此时此刻我就和武汉站在一起。”

他把所见所闻转发给台湾亲友。药店一直开着，街道办事处和社区随时发布疫情变化公告，邻居们做好自我防护，火神山、雷神山、方舱医院迅速建立。“我对大陆抗击疫情有信心。越是困难的时候，我们越有凝聚力。”

宅在家里能为武汉做些什么？“写写歌、看看书，多做些积极正面的事。”薛颖穜说，我们心理上也要做好防护，不要老是被一些负面情绪包裹，大家互相影响，这其实是另外一种“病毒”。

到社区当志愿者

由于妻子怀孕的关系，“北漂”台青陈文成第一次没回台湾彰化老家过年。突如其来的疫情打乱了他的计划，也令他多了一份新的职责。

“听说小区正在招募社区防疫志愿者，我就和太太商量想报名。一开始还担心她会不同意，沟通完后她竟然蛮支持的，说只要做好个人防护，去做些力所能及的贡献是好事。”

就这样，陈文成成为海淀区同泽园西里疫情防控志愿者。从社区书记手里接过红袖套的那一刻，他“感觉到了重担在身”。

北京下暴雪那天晚上，陈文成正好值夜班。“冻得实在站不住脚。手冷了使劲搓一搓，脚冷了用力跺一跺。每一次值岗的时候，都觉得自己像哨兵一样。想到这，心里就是热腾腾的。”

执勤过程中，陈文成感受到大陆防疫的决心和执行力。“邻居们也都很配合。看到我们在执勤都会说一句，你们辛苦了。尤其是遇到社区里的小朋友说‘叔叔辛苦了’，就特别感动，大家都在用自己的方式为所爱的城市付出。”

做个防疫“小广播”

2月17日，厦门启达创业海峡双创基地。台湾青年范姜锋早早来到办公室，像往常一样发了几条朋友圈，转发的文章来自公司的微信公众号“启达台享”。

“放心，口罩来了，福建各地可预约！有范教学，教你如何领口罩！”“划重点，大家来看看，战‘疫’期间在闽台胞的健康防护指南”……自疫情发生以来，范姜锋每天都整理一些最新的防疫政策和资讯，编发在公司微信公众号上。眼下，他的重点是复工复产。

“最近几篇复工防疫的文章，阅读量少则几千、多则上万。由于公众号的读者主要是台商台青，这个阅读量已经不错了。”范姜峰说，现在信息更新快，不少台胞对复工复产、疫情防控政策不太了解，他希望每天把这类信息整理好，在平台上宣传推送，让更多人看到。

范姜锋想把“启达台享”公众号打造成一个防疫复工“小广播”，内设政策补贴宣导、台青服务、防疫须知等栏目，为台胞台青提供即时资讯，帮助大家复工、防疫两不误。

对大陆信心不减

随着疫情发展，民众对口罩等防护物资需求越来越大，身在泉州的台青杨棋崴看在眼里、急在心里。曾留学美国、日本的他，紧急联络海外的同学、朋友，辗转采购到一批医用口罩。

元宵节前，他和父亲一起将5000只口罩捐赠给泉州市红十字会。没多久，他又在海外多方筹措，捐赠出3000只口罩。“现在大陆碰到困难，项目可以先放一放，和大陆同胞一起抗击疫情，这才是眼下最要紧的。”杨棋崴说。

台湾青年许晋铭也很想做点什么，于是参与发起“筑梦温州”台湾青年联谊会募捐。“这段时间，从发动募集信息、到积极奔走筹备，再到联系海关协调运输救援物品，联谊会的每一个台青都在为武汉加油，与大陆同胞一起战‘疫’。”

他们联系上202名在大陆的台湾青年，共同捐赠了12500个口罩及100套防护服，分别送往温州瓯江口医院（温州版火神山医院）和武汉中南医院，这些都是直接接触病患的一线。“虽然力量微薄，但绝不会袖手旁观！”许晋铭说。

台湾高雄小伙黄柏翔是出力捐资的202名台青之一。“台湾是我们出生长大的故乡，大陆是我们就业筑梦的家园，我们对大陆发展有信心。希望与大陆朋友们一起携手渡过难关，这是我身边台湾家人、多数台青朋友们的共识。”