《华盛顿邮报》：

“新冠肺炎疫情处于全球流行边缘”

“新冠肺炎疫情处于全球流行边缘。”美国《华盛顿邮报》称，在中国以外国家出现的令人担忧的迹象说明，新冠病毒传播广度比之前意识的要大。而与中国关联不大的病例出现，尤其让人担心。虽然世卫组织并未宣布新冠肺炎为全球流行病，但他们这几天使用的措辞值得深思。英国路透社报道说，中国以外，全球28个国家已有超过1400个新冠肺炎病例。当伊朗和黎巴嫩的病例出现后，世卫组织警告遏制疫情更广泛国际传播的“机会之窗正缓缓关上”，世界必须加快行动。

——来源：环球时报

外媒：全球疫情呈多点加速扩散趋势

外媒称，尽管中国和世卫组织防止疫情扩散至其他国家的努力为全球抗疫争取了获胜的时间，但正如世卫组织总干事谭德塞指出的那样，留给全球行动起来控制疫情蔓延的时间已经不多了。

据法新社2月23日报道，新冠病毒22日在中国以外地区出现了突然的加速传播，尤其是在意大利、韩国和伊朗。

报道称，世界卫生组织对病毒在伊朗传播的速度以及对黎巴嫩等其他国家构成的风险感到忧虑。世卫组织全球传染病风险防范主任西尔薇·布里安德强调了“未来出现越来越多病例的潜在风险”。

——来源：参考消息

境外媒体：

确诊病例激增！日韩加强防控

境外媒体称，虽然中国感染新冠肺炎确诊病例和死亡病例仍在全球占绝大多数，但现在有迹象表明病毒正在亚洲其他国家迅速蔓延。澳新银行亚洲研究部主管库恩·戈赫说：“亚洲其他国家感染人数突然大增，特别是日本和韩国，引发了新担忧。”

据美国《华尔街日报》网站2月21日报道，随着新增确诊病例迅速增加，日本已成为中国之外感染新冠肺炎人数最多的地方，为阻止病毒扩散，日本开始叫停大型公众集会。

美联社2月22日报道，韩国国内新增新冠肺炎感染病例数21日起大幅增加，使该国成为抗击全球不断扩散的疫情的最新前线。

——来源：参考消息

（本报编辑 石畅、韩维正整理）