2月9日，对陈霞（化名）来说，是个终生难忘的日子。那一天，她的核酸检测结果转阴，肺部症状消失，治愈出院。1天以后，她的爱人也出院了。

就在20天前，陈女士和爱人双双被查出患有新冠肺炎。

“感觉胸闷、心跳加快，还有点烧。”陈霞回忆。当时医生让住院，因为自己是从农村来武汉打工，经济不宽裕，还跟医生讨价还价。“没想到后来国家给我们免了医疗费，真的很感激。”陈霞说。

她和爱人先后住了院。因为等着住院的人越来越多，她的爱人是在医院抢救室临时加床，才安顿进去的。她在30楼，爱人在31楼，从入院到康复出院，俩人一直没见过面。唯一的交流就是每天微信视频，互相打气。

“住院后，心里特别害怕，害怕传染给家人。”陈霞说，“我天天掰着指头数，一直等过了14天，家人没出现症状，我才放下心来。”

让陈霞印象深刻的是科室里的一个小护士，年龄比她女儿大不了多少。有一天，小护士见到陈霞说：“阿姨，我想哭。”陈霞问：“怎么了？”小护士就说，听说眼角膜可以传染，心里害怕。陈霞也不知道该怎么办，就安慰她说：“那你就戴个眼镜吧。”第二天，小护士就带了一副眼镜。

陈霞感慨说：“谁都是血肉之躯，面对疫情，他们难道不怕吗？也怕呀！但是为了病人，一个接一个往上冲。”她亲眼看到病人太多，医护工作者24小时连轴转，根本忙不过来，连水都不敢喝。她说，不住院的时候，她对医护人员不太了解，但这次让她真的特别感动：“他们就跟战士一样，值得我们尊敬。”

出院后，得知康复者捐献血浆能够救治重症患者，陈霞就动员爱人跟她一块去捐献。2月20日下午，她和爱人前往武汉大学人民医院爱心献血屋，分别捐献血浆400毫升。她希望捐献的血浆能够用到被感染的医护人员身上。“那些救我们的人，我也想救他们。”陈霞说。