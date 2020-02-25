“疫”考之下北京城市副中心的保供答卷 鱼肉蛋奶等供应稳定

在疫情防控的关键节点，保障民生商品供应成为通州商业企业的首要任务。2月21日，北京商报记者通过走访通州商超门店发现，疫情并未打乱保供战线的节奏。超市中，蔬菜、鱼肉蛋奶等生活必需品供应稳定，价格并未出现大幅抬升的现象。同时，部分超市启动民生商品及重点商品应急储备工作，对宜囤商品在供应端、物流端、门店端进行30天左右的货量储备。此外，在外卖方面，部分超市调整原有方案，推出一对一取货的方式，提高了取货效率，及时满足消费者消费需求。

商品供应如常

自疫情暴发以来，消费者对于生鲜蔬菜、日常生活用品等民生商品需求激增，给零售企业带来了一定的考验。不过，北京商报记者从通州区的家乐福、永辉、华联等多家超市了解到，为应对疫情，企业都制定了应急措施，增加门店商品供给。目前，通州地区生鲜蔬菜等民生必需品供应如常，消费市场基本稳定。

家乐福通州店店长张红梅表示：“在民生商品供应方面，我们针对消费者高需求的商品及时补货，确保民生商品及重点商品的每日正常售卖。”

据了解，家乐福订货量较去年同期增长3-6倍。数据显示，自春节起，家乐福全国51个城市209家门店在春节期间（1月24日-2月8日）为消费者累计提供蔬菜11000吨、猪肉1340吨、水果3800吨、鸡蛋900吨。其中，家乐福通州店春节前蔬果日备货量2吨左右，春节期间骤然增大，是平时的3-4倍。最近一段时间，门店进货量平均是3.5-4吨。白菜、土豆、卷心菜、菜花、胡萝卜、米面等民生单品为消费者购买频次最高的商品。

此外，北京商报记者了解到，便利蜂在通州区的数十家门店仍旧坚持24小时营业（物业条件允许的情况下）。另外，为了保障基础供应和便民生活，便利蜂还在北京等城市紧急加大了在线配送业务比例，并推出“无接触配送”模式供顾客选择，同时还特别加大了社区店的外送比例，尽可能地满足居家顾客的需求。

启动应急预案

然而，自疫情暴发以来，持续奋战在另一条抗疫战线上，担负疫情防控、保供稳价责任的零售企业，也面临着人员紧缺的问题，取消休假提前召回、管理层下一线、员工连轴转等现象已成为常态。

永辉超市通州北苑店负责人告诉北京商报记者，在疫情期间，由于离京员工不能按时到岗，导致门店人员调配非常紧张。“部分厂商因人手不足，无法完成配送任务，永辉物流中心启动自提机制，由物流中心组织车辆、人员抵达厂商仓库自行提货，缓解厂商配送困难。此外，疫情期间，不少员工停休返岗后遇到了实际生活困难，公司主动协调与支持，启动车辆接力接送，无法返回租住地的员工统一安排，为员工解决返岗产生的交通食宿等问题。”该负责人说。

此外，北京华联超市相关负责人告诉北京商报记者：“疫情发生以后，为了保障消费者生活必需品的稳定供应，我们第一时间与市商务局及区商务局沟通，在商务部门的协助下，我们也拿到了外埠生产企业优先供应的商请函。同时，北京华联也与各大批发市场配合，协调货源，保障门店供应充足。”

提高配送效率

值得注意的是，在新冠肺炎的影响下，线上下单成为消费者的第一选择。不过，面对成倍增长的外卖订单，商家及外卖平台的配送能力也成为了一大考验。

张红梅介绍，为了减少消费者由于出门带来的感染风险，家乐福也推广了线上到家配送服务。“家乐福超市调整了取货方式，专门设置了外卖骑手取货点，采取一对一的提货方式，提高了取货效率，避免了人员聚集，保障防疫安全。与此同时，门店还加大了业务的人力配置，提高拣货、打包、配送等多环节效率，尽量以最短的时间完成。”

据悉，家乐福也在不断完善到家服务，在推出1小时达后再升级，推出家乐福“同城配”服务，将家乐福门店生活圈3公里范围内到家服务扩展到10公里。家乐福中国在全国51座城市拥有209家门店。未来，通过苏宁易购App，消费者将能享受到3公里范围内“1小时达”、3-10公里“同城配”半日达服务。

此外，北京商报记者了解到，通州区商务局针对各乡镇街道居民的需求，协调相关零售企业组织蔬菜直通车进社区。其中包括黄瓜、西红柿、草莓等共计20多种果蔬食材。截至目前，已协调6辆蔬菜直通车进驻7个小区。

据介绍，疫情期间，菜车会定期、定点进小区，所有进院售卖人员要经过体温测量、防护检查，这种方式减少了居民外出感染的风险，方便了小区居民。下一步将根据社区需求协调更多的车辆进驻。

家住通州梨园的唐小姐对北京商报记者表示，附近的商超和社区菜店供应正常。蔬菜价格没有什么特别大的变化，社区现在也有蔬菜直通车，基本能满足日常生活需求。7-11便利店也在正常营业，很多居民去购买便当、面包等生活必需品。