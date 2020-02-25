新华社北京2月24日电 2月24日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组要求，进一步落实分区分级差异化防控策略，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控，扎实推动有序复工复产，恢复正常生产生活秩序，全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务。

会议通过视频听取了中央指导组和湖北省关于武汉市疫情防控相关工作汇报，详细了解防控一线还有哪些需要，部署相关部门进一步加大支持力度。会议要求，武汉市要进一步落实排查和分类收治措施，加快补齐社区防控的短板漏洞，切实卡住源头、切断传播途径，提高收治率，降低感染率。全面提高救治能力，尽最大努力提高治愈率、降低病亡率，抓紧从全国调配急需的人工心肺机等医疗设备和专业人员，实施联合专家组分区包片，有针对性加大重症和危重症患者救治力度，推进轻症患者治疗“关口前移”，防止轻症转为重症。把关心关爱医务人员的措施确保落实到位。要完善疫情信息发布，做到公开透明、及时准确，不得隐瞒。加强与群众沟通，倾听意见，及时回应关切，适时合理调整措施。国务院联防联控机制要继续切实保障湖北省特别是武汉市医疗防控物资需要，加大生活必需品调配力度。中央财政增加对湖北省转移支付予以支持。湖北省和武汉市要畅通物流配送，解决好送货到小区的“最后一公里”，保障好群众基本生活。

会议指出，科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见印发以来，各地高度重视，部分省份根据本地疫情形势变化已研究调整应急响应级别。下一步要指导各地在省级层面加强疫情态势研判和全面细化部署，以县域为单位采取差异化防控措施，统筹做好疫情防控和经济社会发展。要落实老年人、孕产妇、学生等重点人群防护指南，完善办公场所、商场超市、交通运输等重点场所防控方案，细化医疗机构、工业和建筑企业等重点单位防控措施，做到简明易懂，使防疫人员便于操作、群众日常有遵循，最大限度防止发生感染，做到在有防护保障情况下企业正常复工复产，人民群众正常生活，促进经济社会健康发展。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议，孙春兰参加视频连线。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 01 版）