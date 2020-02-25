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中国—世卫新冠肺炎联合专家考察组肯定中国防控举措

2020年02月25日08:31 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月24日电  （记者肖新新）在结束对中国为期9天的考察后，中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组24日在京举行新闻发布会，介绍考察情况以及对中国及全球疫情防控的建议。联合专家考察组由25位来自流行病学、病毒学、临床管理、公共卫生等领域的中外专家组成。

考察组认为，新型冠状病毒是一种新的病原体，对病毒传播机制和疾病严重程度的认识还在不断深入，全球防控工作仍面临严峻挑战。中国采取了前所未有的公共卫生应对措施，在减缓疫情扩散蔓延，阻断病毒的人际传播方面取得明显效果，已经避免或至少推迟了数十万新冠肺炎病例。此外，中国也在保护国际社会方面发挥了至关重要的作用，为各国采取积极的防控措施争取了宝贵的时间，也提供了值得借鉴的经验。中国正在采取谨慎、分阶段、有序的方式，逐步恢复社会、经济、教育和医疗等各部门的正常秩序。其他国家应迅速重新评估对中国采取的措施。

考察组建议各国开展积极主动的监测，早发现、早诊断、早隔离、早治疗，严格追踪并隔离密切接触者。考察组呼吁各国加强对疫情信息的共享，团结一致，共同应对新冠肺炎的挑战。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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