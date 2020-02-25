咬定青山不放松，不破楼兰终不还

“习近平总书记的重要讲话科学总结了新冠肺炎疫情防控各项工作，明确提出了统筹推进疫情防控和经济社会发展各项重点任务、重点举措，具有极强的思想性、指导性、针对性！”“习近平总书记的讲话指明了前进的方向，增强了我们的必胜信心！”……

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话，在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，坚决贯彻习近平总书记的重要讲话精神，结合各自实际，把党中央国务院部署的各项工作落细落实，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作

习近平总书记强调指出，在充分肯定成绩的同时，各级党委和政府必须高度警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不获全胜决不轻言成功。

“我们将以更加严格的标准、更加完善的措施，及时准确分析研判形势，依法精准做好患者救治工作，巩固成果，扩大战果！”2月24日上午，无锡市第五人民医院（无锡市传染病医院）党委认真学习习近平总书记重要讲话精神。院党委书记鲁晓杰表示，将按照习近平总书记的要求，在严格做好疫情防控工作的基础上，分阶段有序恢复各项诊疗业务，满足百姓就医需求。

国家卫生健康委有关负责人表示，习近平总书记的重要讲话对卫生健康部门提出了新的更高要求，国家卫生健康委将把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，坚定信心、接续努力，奋力夺取疫情防控人民战争、总体战、阻击战的全面胜利。

“习近平总书记的重要讲话是对广大医务工作者的极大鼓舞！”北京大学人民医院院长、支援湖北抗疫医疗队领队姜保国表示，战斗在抗疫一线的医疗队员们将众志成城、迎难而上，全心全意救治患者，不辜负党和人民的重托。

新冠肺炎疫情发生以来，江西省定南县全县党员领导干部实施包镇（街）和卡点、片区方式，8664名党员冲锋在一线，做到疫情防控和经济社会发展两手抓。县委书记赖正文说：“我们将以对党绝对忠诚的政治品格和对历史、对人民、对组织高度负责的精神，在这场大考中交出优秀答卷。”

中国医学科学院北京协和医学院教授吴晨，此次担任该院首批支援湖北抗疫医疗检测队队长，承担了武汉方舱医院临床病例检测和确诊工作。目前各家方舱医院运转有序，出院的患者越来越多。“我们会坚定信心、一鼓作气，早日夺取疫情防控阻击战的胜利！”吴晨说。

“习近平总书记深刻阐明了科学技术在新冠肺炎疫情防控中发挥的重要作用，为加快推进疫情防控科研攻关、做好应急状态下科技工作指明了前进方向。我们将深入学习领会习近平总书记重要讲话的内涵要义，组织全国科技界和广大科技工作者勇于担当、主动作为，统筹推进疫情防控科研攻关和科技改革发展各项重点任务，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供有力支撑。”科技部部长王志刚表示。

“习近平总书记的重要讲话举旗定向、坚定信心，暖人心、提士气，是我们打好疫情防控人民战争、总体战和阻击战的行动指南。”中科院院长白春礼说，中科院将坚持疫情防控和科研攻关业务两手抓，在为疫情防控工作贡献更多国家战略科技力量的同时，充分利用各类工作平台和信息化技术手段，力争今年计划的科研任务按期完成。

中国工程院院长李晓红表示，中国工程院将为院士们奋战防控一线和科研攻关做好服务，继续做好“新型冠状病毒感染肺炎疫情环境风险防控”等一批紧急攻关项目研究，切实加强中医药防治新冠肺炎的科学研究与科技开发，用中西医结合实践为控制疫情蔓延筑牢防线，并组织相关院士继续积极参与控制传染、疾病诊治、疫苗药物研发等方面工作。

华大基因董事长汪建已带领同事们在武汉奋战近一个月，公司参与建成的新型冠状病毒核酸应急检测中心——武汉“火眼”实验室，已累计接收检测样本超5.7万人份，全国累计完成检测样本21.8万人份。汪建表示，华大基因将继续做好新型冠状病毒核酸检测各项工作，并为中和抗体和疫苗研发提供科技支撑。

增强信心、坚定信心，有序恢复生产生活秩序

“习近平总书记的重要讲话为我们坚决打赢疫情防控阻击战，推动经济社会持续健康发展提供了根本遵循，注入了强大动力。我们一定认真学习贯彻，坚决落实落细各项决策部署。”山东省潍坊市委书记惠新安说，在继续抓紧抓实抓细疫情防控工作的基础上，潍坊将着力推动企业复工复产。

“随着疫情防控成效的逐步显现，我们有信心、有能力、也有条件将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展。”国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮表示，下一步将会同有关部门，在继续加强疫情防控的同时，分区分级有序推动企业复工复产，做好加大宏观政策调节力度、落地实施已出台应急政策措施等重点工作，努力实现今年的既定目标。

国家市场监管总局局长、党组书记肖亚庆表示，市场监管总局将认真履职尽责，切实加大执法力度，强化口罩、食品药品等防疫物资和生活必需品的质量安全监管，全力维护好市场秩序；靠前服务，助力各类企业复工复产。

“习近平总书记的重要讲话为国资央企统筹抓好各项工作提供了根本遵循。”国务院国资委科技创新与社会责任局局长苟坪表示，下一步国资委要一手抓疫情防控、一手抓复工复产，发挥国有企业、中央企业在经济发展中的“顶梁柱”作用。

经济要恢复，百姓就医等各项社会事业也要尽快回归常态。“习近平总书记强调，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。我作为一个工作40多年的医务工作者，对这句话印象深刻，也深受鼓舞。”北京大学肿瘤医院主任医师方志伟说，“这次疫情对每个中国人来说都是一次大考，干好本职工作就是为国家做贡献。我将和同事们一道，继续坚守工作岗位，为患者提供更好的服务。”

“习近平总书记的重要讲话进一步坚定了我们的必胜信念。”北京市朝阳区委社会工委书记、民政局局长赵年生说，下一步将把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，不获全胜决不收兵！

善于化危为机，努力实现今年经济社会发展目标任务

习近平总书记强调，在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序，关系到为疫情防控提供有力物质保障，关系到民生保障和社会稳定，关系到实现全年经济社会发展目标任务，关系到全面建成小康社会和完成“十三五”规划，关系到我国对外开放和世界经济稳定。

“习近平总书记就有序复工复产的重要指示让我们倍感温暖！”京东方科技集团董事长陈炎顺说，京东方将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实分区分级精准管理，针对半导体显示产业“全天候不能停产”的特性，落实分区分级精准管理，保持生产经营有序进行。与此同时，公司将严格加强疫情科学防控工作，切实保障员工身心健康。

“习近平总书记的重要讲话为企业复工复产提供了遵循。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说，目前联想在国内的绝大部分园区和生产基地都已恢复生产，下一步要在公共健康与经济活动间找到最佳平衡点，做到两手抓、两不误。

在神东煤炭集团，公司所属13座煤矿全部开足马力运转，确保湖北等疫情防控重点地区以及东北、京津唐等地区的煤炭供应。“作为央企，越是在关键时刻越要体现担当、履行责任，发挥国家能源供应‘稳定器’和‘压舱石’作用。”神东煤炭集团副总经理王存飞说。

“习近平总书记的重要讲话为企业落实分区分级精准复工复产指明了方向，让我们对快速复工更有信心！”位于江苏省苏州市的信达生物是一家新药研发企业，董事长俞德超说，目前企业人员复工率已经达到80%，生产管线已经达到100%负荷。

企业复工复产是一个系统工程，离不开各地党委政府的统筹协调。“习近平总书记的重要讲话具有很强的思想性、指导性、针对性，使我们下阶段工作任务更清、方向更明。”浙江省绍兴市越城区委书记金晓明表示，越城区将围绕“两手抓、两手硬、两战赢”的总目标，在抓细抓实抓落地上下功夫，为企业有序复工复产服好务。

“此次疫情对经济的影响将是短期的，不会改变经济增长趋势，中国经济的基本面依旧稳固。”不少受访企业的负责人表示，随着各项新技术的发展应用，中国制造业整体自动化水平早已大大提升，抗风险和修复能力大大增强。“在党委政府、企业以及社会各界的共同努力下，中国一定会重新焕发活力，一定能够保持经济社会良好发展势头。”

（本报记者赵永新、姜洁、赵兵、孟祥夫、王昊男、陆娅楠、刘志强、丁怡婷、罗珊珊、冯华、吴月辉、谷业凯）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 02 版）