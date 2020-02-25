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内蒙古保障疫情防控期间困难群众基本生活

2020年02月25日08:30 来源：人民网－人民日报

人民网呼和浩特2月24日电  （记者张枨）日前，记者从内蒙古自治区民政厅获悉：为全力保障疫情防控期间困难群众的基本生活，服务疫情防控大局，内蒙古自治区民政厅推出几项举措。

放宽条件，及时救助。放宽户籍地申请限制，对因探亲、旅游、务工等原因在非户籍地患新冠肺炎，导致基本生活出现严重困难的流动人口，由乡镇、苏木（街道）或旗县级民政部门直接实施临时救助。

重点监护，联防联控。对分散供养特困人员，明确监护人，全面落实监护责任，确保其“平日有人照应、生病有人看护”，密切关注监护对象身体状况，协助做好监护对象疫情防控工作。

优化程序，应保尽保。疫情防控期间，对新申请低保等社会救助的人群，适当优化、简化审核审批程序；对已纳入低保的困难家庭，可视情况延长定期核查时限。对低保、特困人员救助供养等社会救助申请的审核审批推行全流程网上办理。

主动发现，及早救助。启动自治区、盟市、旗县三级民政部门联动暗访和抽查工作机制，畅通社会救助热线，及时受理群众诉求，主动发现“急难对象”，做到早发现、早介入、早救助。

截至目前，内蒙古全区三级民政部门累计抽查城乡特困供养对象12273人次。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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