无接触登记 高效率防疫

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为更高效做好疫情防控工作，不少地方探索用好二维码，对公共场所出入人员进行检查、登记。各地将人工防与技术防并用，为基层防疫注入智慧力量，建立起抗击疫情的有效防线。

提高效率

红黄绿色码 分级助通行

近日，记者在余杭区临平街道荷花塘社区发现，居民只需要量好体温，出示手机上的“杭州健康码”就可顺利进入小区，整个过程不超过10秒。

“之前除了出入证，还要出示身份证、工作证明，检查过程接触的人也多，增加了感染风险。”余杭市民徐建芬说，“现在有了健康码，我们自己用起来也方便，手机点开出示一下就好了。”

为防控疫情，浙江杭州余杭区实行了“十项从严”管控措施，1400余个卡口对经过的人实施“一查二测三问四提醒五登记”。检查点采取人工登记、手工填写，易形成拥堵，虽然后来社区设计出纸质“出门通行证”，但社区门口志愿者仍然需要为出入的居民一个个测量体温、登记信息，费时费力。

疫情防控检查如何最小范围降低接触，提高工作效率？

2月4日，“一人一码，扫码出入”的方案在余杭区疫情防控工作会议上被提了出来。通过个人信息的自主登记，可通行的人员激活生成绿色二维码，凭码在各村社、企业卡口通行进出。2月15日，经杭州市政府统一部署，“杭州健康码”正式上线。

健康码如何操作？居民王先生向记者演示：手机支付宝上就能完成信息登记，通过审核后，将产生一个颜色码。持绿码可在各卡口通行和村社、企业进出。显示黄码者，要进行7天以内的集中或居家隔离；显示红码者，要实施14天的集中或居家隔离。黄码和红码在连续申报健康打卡正常后，均可转为绿码。

居民自行登记信息，如何保证真实？“居民申领健康码后，后台将对申领人所填信息进行核对，一旦发现弄虚作假，不但立即转为红码，还将视情节和后果纳入个人诚信管理系统。”杭州市数据资源局负责人介绍。

临平街道荷花塘社区党委书记吴军说，一测一刷，提高了小区卡口的人员通过率，省去了纸质登记、减少了密切接触，减轻了防疫的人力负担。

随着技术人员的不断创新，健康码又有了新功能。2月21日起，杭州健康码可以与杭州市电子健康卡、电子社保卡打通使用，杭州市民可凭支付宝健康码看病。“下一步，杭州健康码还将实现网上签约、网上预约、互联网诊疗、报告查询等各类应用。” 杭州市数据资源局负责人介绍。截至2月19日，杭州健康码领取人数已经超过1000万。

精准定位

提示潜在风险 保护个人信息

几天前，记者来到昆明市官渡区小区、超市等公共场所体验发现，这些地方实现了“无接触”登记，全程快捷、无拥堵。这得益于云南省在全省各机场、车站、商超、医院等人员流动较大的公共场所推广的二维码。记者发现，除了首次扫码需要手机短信验证，之后只需用微信扫码就能快速实现出入。

云南省应对疫情工作领导小组指挥部发布通告，自2月12日12时起，全省范围内公共场所开展“云南抗疫情”扫码行动，所有公共场所均实行扫码出入制度。对拒不配合的，公共场所有权拒绝其出入；对强行出入、扰乱公共场所秩序或造成严重后果的，依法追究法律责任。

“一旦感染者被确诊，感染者曾经在什么时间段、哪个公共场所停留，同一时间段及之后该公共场所还有哪些人曾经进入过，后台系统会自动生成数据。当这些人被快速定位后，相关部门可以通过短信、电话等方式向可能接触者发出提示，提醒他关注自己的身体状况，视情况居家隔离或到定点医院就诊，最大程度减少交叉传播的可能性。”负责程序开发的云南省公安厅大数据专家组组长刘跃文说，该系统能够在一定程度上防止输入性风险和本地大面积扩散风险。

收集个人信息数据，个人隐私如何保障？“扫码不是为了采集市民的其他信息，而是为了在有疑似病例出现时，提醒可能的接触者，通过电话或者短信第一时间通知大家，解决事后追溯难的问题。”刘跃文介绍，“云南抗疫情”扫码唯一采集的信息是手机号，没有采集姓名、身份证和其他内容。“采集手机号，就是为了方便发现确诊病例之后，快速地联系密切接触者。”

“这次所采集的信息，都是由专业团队统一严格管理、专人专用，只用于疫情防控工作。”刘跃文说，等疫情防控工作结束或指挥部下命令此次扫码行动结束，数据将会被销毁，不留作任何用途，个人隐私会得到很好的保护。

多方联动

街道物业居民 合力打造小程序

“嘀——”一扫二维码，姓名、住址、出入登记记录明明白白。这是安徽合肥市包河区万年埠街道皖新朗诗绿郡小区正在使用的“社区疫情防控”智能软件系统。

2月7日，合肥市开始对小区实行封闭式管理，如何确保工作落实又不影响大家的生活？街道与社区、物业共同商讨解决办法，正在所有人一筹莫展时，从事程序研发的小区居民赵念伟站了出来：“开发一个小程序！”

由于时间紧、任务重，街道工作人员、物业和赵念伟他们一边分头行动，一边加班加点线上交流进展和待解决的问题，程序开发迅速推进。2月10日上午，内测版推出。2月14日，智能系统正式在小区投入运行，当天，在物业人员的宣传之下，覆盖95%以上的小区业主。

就这样，这个系统由万年埠街道、皖新物业、居民志愿者三方共同开发完成了。赵念伟介绍，这个小程序使用起来非常简单，业主下载安装小程序后，通过小程序生成业主码，居民扫码后即可填写电子“出入凭证”。

“出门前填好电子信息表，到了门口这里扫个码，再测个温就可以走了。”小区业主洪林说。

“不光业主欢迎，更方便了我们物业”，正在门口值班的皖新物业保安宗敖说，“我们现在只要测一下体温，看一下手机界面就可以了，不用和业主直接接触，既安全又省事。”

据皖新物业经理高伟介绍，这个系统堵住了纸质出入证的漏洞，比如冒领、多领、转送他人等现象。此外，系统还集成了多种服务功能，不仅可以完成出入登记，还能完成复工证明、返程人员出入登记等工作。

“我们凝聚居民自治的力量，开发了这个小程序，让社区真正成为疫情防控的坚强堡垒。”万年埠街道党工委书记许春雨说。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 11 版）