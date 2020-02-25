2月21日6时20分，新郑国际机场。一架从阿塞拜疆首都巴库飞来的全货班机稳稳降落。随后，它将承载60多吨货物飞回欧洲，经卢森堡运至法兰克福、哈恩、米兰等城市。

疫情防控，依然严峻。然而，不少像阿塞拜疆丝绸之路西部航空公司这样的货运公司却没有中断洲际货运航线。河南机场集团会同海关、边检、空管等单位建立联防机制、开辟绿色通道，确保国际货运航线不停航、不断航。疫情发生以来，10家境内外货运航空公司正常运营，完成货邮吞吐量1.1万吨。

河南紧邻湖北，仅春节前，从湖北返回信阳市、南阳市的务工人员就达14万多人。作为工农业大省，抓生产、保供应，刻不容缓。河南要求，毫不动摇抓牢疫情防控这个前提，精准施策抓好复工复产这个重点，努力打好防疫复工组合拳。

“首席服务官”、大数据平台助力防疫安全

修武县五庆面业公司抢时复工，遇到两只“拦路虎”。一个是回厂工人隔离，有地没房间；一个是防疫物资紧缺，有钱买不到。“多亏了‘首席服务官’，麻烦很快化解。”企业负责人苏凯凯说。

苏凯凯说的“首席服务官”，是当地帮企业排忧的一项机制。修武14名县领导、20多名科级干部，为36家重点企业提供“一对一”服务，助力复工复产。到目前，全县开工企业30家，上工6546人。

企业复工，先要抓牢防疫。2月中旬，河南制定方案，要求实行分类返岗，建立职工健康台账，设置临时隔离点。对重点区域，要安排专人每天早晚各消毒一次，关闭中央空调，推行分餐制、盒饭制。

防控过程中，务工人员返岗难、交通物流不畅通、防疫物资缺口大，如何解决？借助大数据、云平台，源头监测、专车接送、线上招聘、筹措物资。

在省内，通过“豫州行”平台，郑州交运集团派出3台专车，发往浚县、杞县等地，接回47名员工。对省外，河南专门建立省际合作机制，有序组织务工人员返岗。南召县的务工人员向村委会提出申请，经过村支书、村医、包村乡干部签字，到乡里备案，只用一天就能办好健康证明和居家隔离证明。

在南召县大数据中心，显示大屏滚动播放人员姓名、联系方式、家庭住址、就业创业地域、输出渠道等信息。全县有组织劳务输出人员信息一览无余。办理“三签字”手续、开具外出务工健康证明的已有3507人，2500多人顺利抵达务工地。

分类分期，分区分批，有序错峰复工复产

花花牛乳业集团的车间里，26条生产线正加快赶工。目前，企业复工564人，产能250吨，达产率50%左右。

在郑州市二七区，规模以上企业通过线上申报、提交承诺书，在政府帮助指导下即可全面复工。同时，相关单位对复工企业开展日常督导、突击抽查，确保疫情防控、企业生产“两不误”。全区规上工业企业累计复工79家，复工率达100%。

在洛阳，中信重工复工后研发出防疫喷雾消毒机器人。它具备远程遥控喷雾作业、视频监控、智能语音播报等功能，可有效降低交叉感染风险。中国一拖集团一手抓内部物资供应，一手抓外部市场开拓，近日拿下复工复产后首个超千万元订单。

“从全省来说，既不能盲目自信，全面推动复工复产，也不能过于恐慌，紧紧捂着生产经营的‘封条’。”河南省发改委副主任李迎伟说，河南分区域、分类别、分批次安排企业有序复工。

根据省电力公司采集数据，2月20日，河南省电力公司直供的全省规模以上工业企业共1.66万家，复工8125家，复工率48.81%；日用电量2.16亿千瓦时，达产率64.91%。

河南省委常委、常务副省长黄强介绍说，目前医用防疫类企业开足马力，能源保障类全面复工，食品加工、大型的蔬菜批发市场大部分复工，外贸企业四成复工，其他行业复工陆续有序推进。

解决企业痛点难点，协调推进复产达产

漯河双汇第一工业园内，90%的员工已经到岗。集团下属31家公司陆续复产，产能将达到春节前的80%。

有效复工，需要产业链上下游联动。在省内，双汇集团的产业链涉及原材料、辅料、包装材料等25家企业。省发改委向漯河、洛阳等12个市下发通知，积极协调供应商复工。

对不少企业而言，资金短缺直接影响复工。新乡麦津缘食品公司生产干吃面、方便面，在疫情期间，市场需求旺盛，但因流动资金不足，只能开1条生产线。延津农商银行主动联系企业，授信100万元，帮其扩大规模。

为给企业补充资金“血液”，河南统筹金融资源，发放近50亿元专项再贷款。同时要求各金融机构，在达成展期、续贷、分期还款等情况下，不简单采取资产查封、账户冻结等措施。

中小微企业占河南企业总数95%以上。河南聚焦中小微企业反映突出问题，出台20条扶持政策，包括减免房租、缓缴“两险一费”、用气用水“欠费不停供”等，帮企业渡过难关。

“对企业来说，时间就是金钱。特殊时期，用电这么快恢复，信心更足。”双鹤华利制药公司有关负责人说，供电部门听说企业复工，开通绿色通道，恢复生产用电。同时，企业用户减容、暂停及恢复业务不受原有时间限制，可按实际天数免收基本电费。仅在新乡市，该政策一个月内将为工业企业减少支出700万元。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 07 版）