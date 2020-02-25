政策密集出台 对冲疫情影响

复工复产进展如何？新冠肺炎疫情是否影响就业？年度目标任务还能如期实现吗？2月24日，国新办邀请国家发改委等六部委，回应社会关切。

●疫情改变不了中国经济长期向好的趋势

国家发改委秘书长丛亮介绍，全国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中浙江复工率超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西超过70%。从重点行业看，钢铁企业复工率为67.4%，有色金属企业复工率为86.3%。粮食应急加工能力复产率已超过70%，煤矿产能恢复率达到76%，铁路装车数已恢复到节前正常水平的95%左右。

商务部部长助理任鸿斌透露，近期上海、湖南等地重点外资企业复工率已经超过80%，山东32家韩资汽车配件企业2月15日前全部复工，稳定了全球汽车供应链。

“疫情确实对经济运行带来冲击，但影响是短期的，总体上是可控的，不会改变我国经济长期向好的基本面。”丛亮说。

作为全球第二大经济体，疫情对中国经济的冲击是暂时的、短期的。疫情期间，线上课堂、远程办公等加快成长，体现出中国经济的巨大韧性和潜力。

应急政策措施正在积极对冲疫情影响。推动有序复工复产、减税降费、金融服务、租金减免和稳岗补贴等政策措施不断出台，将会缓解经济运行特别是中小企业面临的困难。

在做好疫情防控工作的前提下，我国分类推进复工复产。“各部门要加大对重点行业和中小企业帮扶力度，真正让企业在做好疫情防控的前提下‘动起来’，让经济‘转起来’。”丛亮说。

我国发展潜力和政策储备仍然充裕。疫情防控暴露出公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域仍存在短板。短板就是投资增长潜力所在。有关部门将适时出台实施政策，加大宏观政策调节力度。

“只要我们众志成城、团结奋斗，落实好中央经济工作会议各项部署，积极扩大国内有效需求，着力做好政策对冲，2020年经济社会发展各项目标任务是可以实现的。”丛亮说。

●多措并举帮助中小微企业渡过难关

受疫情影响最大的行业，是传统服务业和劳动密集型制造业，其中多数都是中小微企业。

工业和信息化部总工程师田玉龙介绍，根据监测数据，目前中小企业开工率接近30%。工信部将尽快推进分区分级精准复工复产，特别是切实协调解决中小微企业在复工复产中遇到的实际困难，例如各生产要素的保障、原材料供应、防控物资保障，以及物流运输中出现的实际问题。

财政部部长助理欧文汉表示，财政部已对受疫情影响较大的行业调整了企业所得税政策，对公交运输等行业免征增值税。下一步要抓好已出台政策的执行。

“要加大政策力度，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。”欧文汉透露，财政部将继续研究出台阶段性有针对性的减税降费政策，帮助中小微企业渡过难关。还要扩大地方政府专项债券发行规模，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效的投资。

人民银行副行长陈雨露表示，3000亿元专项再贷款的贷款对象企业名单中，多数是中小微企业。下一步，除普惠金融定向降准、支小再贷款等货币政策工具要加大力度之外，还要加大中小微企业金融专项债券的发行力度，让商业银行有充足的优惠资金来源。

陈雨露表示，要支持3家政策性银行对制造业和外贸中的中小微企业等加大信贷支持力度。“2019年，我国商业银行的平均不良贷款率1.86%，中小企业的不良贷款率略微高于这个平均水平，但是远低于5%的监管标准。”我国商业银行的拨备覆盖率高达180%以上，有充分的资源和能力来应对这次疫情对中小企业和国民经济的影响。

●全面强化稳就业举措

人力资源社会保障部副部长游钧介绍，受疫情影响，旅游、餐饮等服务业、中小企业生产经营困难加大，市场招聘需求下降，高校毕业生、农民工等重点群体就业势必难度会增加，企业用工难和劳动者就业难并存的结构性矛盾更为突出。

尽管有冲击，但总体可控，中国经济长期向好的基本面为稳就业提供了坚实支撑。

“全面强化稳就业举措。我们有底气、有信心保持今年的就业局势总体稳定。”游钧介绍，全面强化稳就业举措，重在5个字。

“扩”，坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力。

“稳”，根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业要并举。抓好社会保险费阶段性减免、就业补贴等已出台政策的落地见效。

“保”，注重高校毕业生就业工作，鼓励低风险地区农民工尽快返岗复工，实施24小时重点企业用工调度保障机制。因地因人施策，精准帮扶，多措并举来保障重点群体就业。

“促”，要优化就业服务来促进供需双方高效便捷对接。

“兜”。要及时将受疫情影响的就业困难人员纳入就业援助范围，对市场上难以就业的要通过公益性岗位兜底安置。加快线上登记失业和线上申领失业保险金，确保失业人员应发尽发、应保尽保。疫情严重地区要开发临时公益性岗位。

欧文汉表示，财政已通过失业保险稳岗返还、职业培训补贴等多种渠道，支持企业稳定现有的就业岗位，不裁员、少裁员。同时，对受疫情影响的小微企业和个人，还专门出台降低融资担保费等政策。“这些政策举措将对稳定社会预期、提振企业信心发挥积极作用。随着复工复产持续推进，政策效应会进一步释放。”

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 06 版）