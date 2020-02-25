疫情防控复工复产两手抓

“如果没有你们的帮助，上游配套企业就无法及时复工，公司正常运转将无法想象！”日前，江苏省无锡星洲工业园区开发股份有限公司党支部书记杨二观，收到了希捷公司全球磁头及硬盘运营高级副总裁庄镜发的致谢短信。位于该园区的这家年销售170多亿元的外资企业，目前复产率达九成，生产势头良好。

截至2月23日，全省规模以上工业企业复工总数4.3万家，复工面95%；复工人数507万人，占复工企业所需用工数的71%。

坚持两手抓，帮助企业渡难关

2月2日，庄镜发给杨二观打来越洋电话，焦急地说：“几家重点配套企业复产困难，我们的存货恐怕撑不了多久了！”

经了解，遇到困难的供应商有两家，一家是位于新吴区的福群电子有限公司，生产传动臂组件；另一家是位于宜兴市的微密科技有限公司，生产磁极组件。杨二观立即向新吴区疫情防控指挥部上报。随即，新吴区党委政府成立了企业复工领导小组，对备案复工的微电子、新能源、高端装备制造等产业集群的重点企业全生命周期服务、全方位疫情联防联控。

“2日下午，区里就来电问我们复工有什么困难。我如实说：缺人、缺物资，资金压力大。”福群电子有限公司人事部经理朱晓杰说。

获悉情况，从区党委到街道党支部，为企业复产保障护航。缺人手，人社部门指导线上招聘，还紧急复工了几家人力资源机构；缺物资，市场监管部门协调购买口罩、消毒液，帮助公司做好防护措施；缺资金，稳岗补贴、房租减免、税收优惠，三级惠企政策送来大礼包。

“一家企业的运行与上下游环节息息相关，全链条复工才能稳定复工复产。”记者从江苏省工信厅获悉，截至2月19日，全省规模以上企业复工数占全国17.7％。

坚持两手抓、两手都要硬，帮助企业渡过难关，是江苏各级党委政府关注的焦点。日前召开的江苏省委常委会会议强调，咬定全年目标任务不动摇，在降低疫情冲击中牢牢把握发展主动权，要有序恢复经济社会秩序，稳住经济发展基本盘，夺取疫情防控和经济社会发展目标的双胜利。

苏州市率先提出“苏惠十条”，泰州市出台全省首个“稳外贸”政策，宿迁市建立疫情期间企业关怀制度，镇江市推进“一门帮办”暖企行动，多地开出复工返岗包车接回工人……政策及时雨、服务靠前站，为平稳有序复工提供了有力支持。

安全平稳复工复产，就是支持疫情防控

防护服告急！隔离衣告急！口罩告急！

春节期间，面对防疫物资紧缺的形势，江苏迅速组织国家重点调拨物资生产企业复产。红豆“秒改”生产线、盛虹“复活”生产线、康缘“加急”生产线，多家企业启动了防疫防护服转产项目，或全面开动产能保障重点物资供应。在党组织引领下，江苏多家企业职工连续奋战在生产一线。

2月20日，位于南通市的江苏大生集团数字化纺纱车间内，机器的轰鸣声中，戴着口罩的工人们有序工作。经过一周的运行，纺织产业2300名职工中已有2000人复工，复工率87%；除了作为单独观察区的一家车间，其余37万锭均已开出，产品产量和质量双双达到春节前水平。

在集团党委副书记张启祥看来，顺利复工复产，离不开企业党委坚强有力的领导和决策。

张启祥介绍，1月31日，企业党委返岗后第一时间启动防控新冠肺炎疫情应急预案，立即成立应急领导小组；2月3日，中层党员负责人上班后，随即实施“网格化”疫情防控工作，各车间、班组都是小网格，做实人员追踪，加强密切接触者管理，做到“事不过夜、每日清零”。“企业党委将疫情应对、复工复产看成是进一步转型升级的试炼，一手抓安全、一手稳发展。”张启祥告诉记者，2月10日企业的纺织主业已全面复工，而且10万锭智慧纺纱车间项目也在按计划推进，下一步发展充满底气。

企业是经济发展的生力军。安全平稳复工复产，就是支持疫情防控，就是稳就业保民生。疫情防控与有序生产如何兼顾？这一两难问题，也摆在了江苏润和软件股份有限公司党委书记、总经理周红卫面前。公司分布在全国有10374人，在湖北就有两个共计577人的团队，必须力争“零疫情”；公司承担的多是世界500强客户，容不得业务长期停滞。

企业党委会上，周红卫号召党员干部以新思维、新路径解决两难、实现双赢。企业党委正月初三紧急部署，两套方案一起做，两手措施一起抓，既要保证员工健康，也要咬住全年经营指标不变。各事业部、分子公司的党支部负责人牵头，与全国110多个城市的客户逐一洽谈联系；梳理出分布在全国各地的所有员工，根据具体情况、时间节点和工作环境，制作远程办公的任务清单；立即着手远程办公账号、设备的建立及采购……远程办公展开得平稳有序，复工复产有了万全准备。

2月10日，是江苏各类企业复工复产第一天。上午8点，江苏润和软件股份有限公司南京总部400多名员工陆续来到公司门口排队测量体温。体温超过37.3℃的，一律不得进入厂区；防控措施不到位，随时亮红灯叫停生产；采取楼长制，每天4次巡检……目前，企业总复工率70%，远程办公占比60%。

“企业作为社会的基本细胞，在疫情防控中不能成为薄弱地带、真空地带，要落实好主体责任，扎实做好疫情监测、有序复工……”近日，江苏省委组织部重点联系的30多家民营企业党组织书记，联合发出《齐心战疫，我们责无旁贷》倡议，提出企业党组织要充分发挥政治引领作用和党员先锋模范作用，带头抓实抓细各项防控工作；企业党组织书记更要把疫情防控作为当前最重要的工作来抓，靠前指挥，干在前头，当好表率。

党旗飘在一线，党员冲在一线

数十米高的桥面工地上风刮得正紧，起重机稳稳地将水泥预制板精准放置桥面外侧。盐通铁路通榆河特大桥的施工正在紧张有序进行。焊花四溅的工地上，党旗高高飘扬，工人们佩戴口罩，争分夺秒抢抓工期。

盐通铁路跨通榆河228米连续梁拱桥工程，是国内在建设计时速350公里最大跨度连续梁拱桥。2月13日，盐通铁路盐城段复工，成为节后江苏首个开工建设的铁路项目。复工仪式上，中铁四局二公司盐通三分部经理、老党员刘涛为大伙鼓劲：“拱肋能不能在4月底拼装完成，就看咱们的了！”

“盐通铁路是国家‘八纵八横’高铁网中沿海铁路的重要部分，计划在年内建成通车，任务重、时间紧。”中铁四局盐通铁路工程指挥部党工委书记王洼介绍，受疫情影响，项目比原计划复工推迟半个月。为充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，项目作为“党员先锋工程”来建设，确保按时序完成建设目标。目前全线已有560名管理和施工人员到岗，党员带着职工干，疫情防控和工程推进两不误。

徐工集团围绕国际化战略举措，组成党员突击队，短短时间已在欧洲和非洲市场接连斩获批量订单。“接到新图后，需要逐张导出二维图，再缩放比例进行编程，效率较低。党员突击队成立攻关小组，实现了批量二维图导出及图块自动比例缩放，编程时间也缩短了近30％！”在徐工集团铲运事业部，作为产品制造的第一道工序的下料分厂，有着26年党龄的厂长武惠君说。

“在疫情防控最吃劲的关键阶段，统筹做好疫情防控和经济社会发展，是一次大战也是一次大考。”江苏省委组织部相关负责人介绍，全省组织开展“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”突击行动，大力弘扬“我是党员我先上”精神，全省25.3万个基层党组织、520.8万名党员，正积极奋战在各行各业的复工复产一线。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 19 版）