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美疾控中心——

美国流感已致105名儿童死亡

2020年02月25日08:29 来源：人民网－人民日报

人民网华盛顿2月24日电  （记者郑琪）美国疾病控制和预防中心21日发布的流感监测周报显示，2019—2020年流感季美国已有105名儿童死于流感相关疾病。这是美国自2004年开始此类统计以来同期儿童流感死亡人数第二高，仅次于2009—2010年美国流感季期间的数字。报告表示，2019—2020年流感季，美国估计已有至少2900万例流感病例，其中1.6万人死于流感相关疾病。

美疾控中心监测数据显示，截至2月15日，每10万美国人中有约47.4人因与流感相关疾病住院，与过去几年的水平相近，但儿童和年轻人住院比例比往年同期高。

美疾控中心提醒，对所有年龄段的人群而言，接种流感疫苗仍然是预防流感及其潜在严重并发症的最佳手段。世界卫生组织此前也表示，每年接种流感疫苗是公众保护自己免受流感感染的最有效方法。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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