老挝与中国是传统友邻和命运共同体，老挝党、政府和人民始终同中国守望相助、共渡难关

新冠肺炎疫情发生以来，在习近平主席的领导下，中国政府凝聚各方力量，从中央到地方采取了及时、果断、有力的防控措施，有效遏制了疫情蔓延势头。中国政府采取的防控措施，不仅维护了中国人民的生命安全和身体健康，也维护了世界人民的生命安全和身体健康。老挝政府和人民高度赞赏中方为抗击疫情做出的巨大努力，将坚定地与中国人民站在一起。相信在中国共产党和中国政府领导下，中国人民一定能打赢这场疫情防控阻击战。

在应对疫情方面，中国和东盟各国一直保持密切沟通。2月20日，在老挝举办的中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会具有重要意义。东盟各国与中国就共同抗击疫情交换意见、交流经验，为双方在合作采取有效措施、分享信息、共同抗击疫情等方面提供了重要支持，为维护地区国家人民的健康和安全，也为世界公共卫生事业作出了重要贡献。

外长会发表了《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》。联合声明是东盟应对此次疫情的良好基础，各国相关部门将共同推动合作落实。东盟和中国应加强团结合作，打击谣言，防止恐慌，全力避免正常交往和合作受到影响，使此次抗击疫情成为东盟与中国合作的又一个成功故事。东盟国家愿同中方加强经验交流，共同提升维护地区公共卫生安全的能力。

老挝与中国是传统友邻和命运共同体，老挝党、政府和人民始终同中国守望相助、共渡难关。疫情发生后，老挝各界举办各种募捐活动，积极支持中国人民抗击疫情。尽管老挝仍然是欠发达国家，能力有限，但老挝人民对兄弟般的中国人民情深义重。老挝党和政府领导人以及全体老挝人民无论何时都全力支持中国和中国人民。

随着疫情形势好转，很多中国企业已开始逐步复工复产。尽管中国经济受到了一些影响，但一定能够迅速恢复，中国经济的发展对整个世界意义重大。过去70多年来，中国克服了无数困难，取得了举世瞩目的伟大成就，中国在改革开放进程中积累了雄厚经济实力。相信疫情完全解除后，中国经济定能重回正常增长的轨道。

老方愿同中方一道，扩大各领域务实合作，推动老中铁路如期竣工通车，加快推进老中经济走廊建设。明年是老中建交60周年，双方将共同努力，推动两国关系不断结出新硕果。

（作者为老挝外交部长）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）