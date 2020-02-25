中央赴湖北指导组： 千方百计加强救治工作

新华社武汉2月24日电 （记者赵文君 胡浩）日前，中央指导组迅速学习传达习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，到医院与一线医疗专家研究患者救治和医用物资保障等工作。

23日晚，中央指导组集体学习了习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰说，习近平总书记的重要讲话，对防控工作进行了系统总结、作出了科学判断、明确了重点任务，为我们立足经济社会发展全局、打赢疫情防控阻击战坚定了必胜信心、提供了根本遵循。中央指导组要深入贯彻落实工作部署会议和习近平总书记重要讲话精神，发扬连续作战精神，坚决打赢武汉保卫战、湖北保卫战，不辜负习近平总书记和党中央、国务院的重托。

当前，患者救治的任务非常突出，习近平总书记高度重视，强调要继续加大救治力度，李克强总理在今天上午的中央应对疫情工作领导小组会议上提出了明确要求。下午，中央指导组来到同济医院主院区远程会诊中心，与北京、上海和军队等援湖北医疗队专家会商，听取他们在诊疗方法、有效药物筛选、紧缺医疗设备保障等方面的意见建议。孙春兰指出，落实“四早”原则，坚持重症轻症并重，精心统筹调配医疗力量，不断优化重型、危重型病例诊疗方案和轻型、普通型病例管理规范。对重症患者要“一人一策”，先进管用的仪器设备、行之有效的诊疗技术和药物都要优先用于救治重症患者。对轻症患者要关口前移，尽早介入治疗，控制轻症转重症，使患者尽快康复出院。医用物资保障要直接对接医院。要抓紧落实新版诊疗方案，坚持中西医相结合、基础医学与临床实践相结合、前方临床救治与后方多学科支持相结合、医疗与护理相结合、医疗与管理相结合，大幅提升治愈率，减少病亡率。