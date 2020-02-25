关爱医务人员应该成为全社会自觉

2月22日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组印发《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》。《通知》指出，当前全国疫情防控进入关键时期，医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，各地各有关部门务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，加强各方面支持保障，解除他们的后顾之忧，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康、心无旁骛投入战胜疫情斗争。

正如《通知》所说，新冠肺炎疫情发生以来，全国广大医务人员义无反顾冲上疫情防控第一线，为保护人民生命健康作出重大贡献。这段时间，一个个医务人员的名字为人们熟知，一个个医务人员的故事为人们熟悉，他们冲锋在前、英勇奋战，有的甚至付出了生命代价，用行动诠释了白衣天使救死扶伤的崇高精神。他们是我们这个民族的脊梁，是这个时代的英雄。

今年央视元宵晚会上，有一首诗朗诵戳中泪点，“这世上哪有什么天生的英雄，那是因为有人需要，有人愿意牺牲才成为了英雄”。疫情这个魔鬼，狠毒而狡诈，采取的是无差别攻击，但凡血肉之躯，都不能绝对幸免。由于职业的特点，医务人员更知道风险，他们逆流而上、负笈前行，最根本的原因就在于“仁心仁术”这四个字。这样的医护人员，值得我们保护、关心、爱护。

关爱医务人员，重在实在的行动。纵观《通知》，十方面措施，每一条都体现了务实靠实的特点。提高疫情防治人员薪酬待遇，做好工伤认定和待遇保障，实施职称评聘倾斜措施，落实一线医务人员生活保障，加强医务人员个人防护等等，考虑到了方方面面。而像“对长时间高负荷工作人员安排强制休息”，更是传递了一种温情。近日，多地向一线防控人员下达“强制休息令”，要求他们立即停止工作、强制休息。“强制休息令”的话题，一再冲上微博热搜，也反映了民心所向。

十方面举措推出了，现在关键是落实好。对医务人员的关爱不是功利性的，医务人员的选择也从来都不是功利性的。连日来，一批又一批医务人员踏上了湖北的道路，他们连安危都不顾，又怎么可能掺杂一些利益得失的“小目标”。走近医务人员身边，去听听他们的心里话，也就可以知道，没有一个医务人员是奔着关爱措施而选择逆行的。

昨天，朋友圈刷屏一张图：浙江绍兴的一名小男孩和一位护士面对面互行鞠躬，画面单纯而美好，小患者感谢医务人员精心照顾自己，而医务人员感谢小患者的尊重。这几天，还看到一则新闻：扬州大学附属医院神经内科护师吴红，正在支援武汉，有一天在上班的过程中，病房里有一位阿姨看到医务人员工作十分辛苦，便提出唱歌给他们听，“阿姨唱了一首《烟花三月》，悦耳的歌声萦绕在病房的上空，满满的感动。”这样的尊重，同样是医务人员需要的。

疫情终会结束，关爱不能停止，关爱医务人员既是政府部门的事，也是全社会的事。关爱医务人员应该成为全社会的自觉。希望能借此机会，构筑起更加和谐良性的医患关系，并且巩固发展下去，这是医务人员之幸，也是整个社会之幸。