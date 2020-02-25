细化防控举措 确保复工安全有序

有关部门、单位应进一步细化各类精准防控制度规定，做到严格防控不留空白、不留死角。要依法处理推诿扯皮、不作为、瞒报漏报等行为，复工复产中防控不力造成疫情反弹的企业或单位，须严格追究相关人员责任。对疫情防控和复工复产做得好的企业或单位，可给予减免办公场所租金等奖励激励，帮助企业认真落实防控工作。

2月24日，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊在北京新冠肺炎疫情防控新闻发布会上表示，北京已经连续两天没有新增病例，但是零增长并非零风险，目前没有解除医学观察的密切接触者有613人，而密切接确者转化为确诊病例的比例为5.8%，因此切不可掉以轻心。随着返京人流和复工复产等多因素叠加，增加了疫情走势的不确定性，北京市输入和扩散双重风险依然存在，不能有丝毫懈怠。（相关报道见05版）

一个多月来，全国新冠肺炎防疫防控工作取得阶段性显著成效。北京市学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，进一步严格进京管理，引导人员有序进京，坚决防止高风险人群进京，坚持疫情防控和复工复产“两手抓”，确保复工复产安全有序进行。

北京服务业占比高，商务楼宇密集，这要求切实加强园区、楼宇、企业、工地等人员密集场所防疫工作，确保复工复产人员安全和秩序良好。相关部门将制定印发《关于进一步明确在商务楼宇内办公单位防疫要求的通告》，明确鼓励弹性工作制、每日监测员工体温、分流乘坐电梯、降低办公密度、重点区域每日消毒、关闭回风、分散就餐、严格访客管理等10项防控要求，并通过“一楼一企一策”“双楼长”举措，督促楼宇管理方和楼宇内企业实行最严格岗位责任，精准落实防控责任，将防控风险降到最低。

随着复工复产范围扩大，城市交通流量逐步回升，公交、地铁等需做好返程大客流应对准备。据介绍，北京地铁公司在做好安检测温、站车消毒、通风换气等日常防控工作基础上，将针对地铁高满载率线路加开临客，为减少客流聚集，工作人员将引导乘客分散乘坐电梯或者选择扶梯出行。由于采取限流、分流措施，乘客还可通过手机查询车辆满载率，安排好出行计划。

有关部门、单位应进一步细化各类精准防控制度规定，对人群容易聚集场所采取分区、限流等措施要不留空白、不留死角。这些防控举措要有利于企业安全有序复工复产，有利于管理部门严格检查落实，也有利于市民群众严格监督防范。要依法处理推诿扯皮、不作为、瞒报漏报、编造传播虚假信息等行为，复工复产中防控不力造成疫情反弹的企业或单位，须严格追究相关人员责任。对疫情防控和复工复产做得好的企业或单位，可给予减免办公场所租金等奖励激励，帮助企业认真落实防控工作，渡过经营难关。

依据各自不同的防控形势，广东、江苏等多地下调了新冠肺炎疫情的应急响应等级，北京目前仍保持一级应急响应等级。北京疫情防控工作没有任何放松余地，严防死守不能有失。我们要清醒判断依然严峻复杂的防控形势，收起任何侥幸心理，严管严控绝不动摇，直到所有确诊病例、疑似病例、隔离观察的密切接触者全部解除危险，再带着战“疫”必胜的微笑走进春天。