三叶草与葛兰素史克合作评估新型冠状病毒候选疫苗与大流行疫苗佐剂系统的联用

今天，三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”）宣布将与葛兰素史克（GSK）开展研发合作，推动其基于蛋白的新型冠状病毒候选疫苗“COVID-19 S-三聚体”的研究开发。GSK将为三叶草生物提供针对预防疾病大流行的疫苗佐剂系统，以便在临床前研究中进一步评估“S-三聚体”。通过此次合作，三叶草生物将有望迅速扩大产能，大批量生产新型冠状病毒疫苗。

GSK疫苗首席医学官Thomas Breuer博士表示：“我们很自豪能够助力三叶草生物的科学家们进行前沿研究，这也是GSK的战略之一，即向那些目前已经开发了有望预防新型冠状病毒候选疫苗的优选合作伙伴提供我们的佐剂技术。尤其是在疫情大流行的情形下，佐剂的使用尤为重要，因为它可以减少每剂疫苗所需的抗原量，从而能够让更多的人获得疫苗的保护。”

三叶草生物首席战略官兼董事梁果先生表示：“我们期待评估GSK预防疾病大流行疫苗佐剂系统与‘S-三聚体’候选疫苗联用的效果。‘S-三聚体’采用三叶草生物独有的Trimer-Tag?（蛋白质三聚体化）专利技术，可以被多位既往冠状病毒感染患者康复后血清抗体特异性识别。三叶草生物正在加快开发‘S-三聚体’候选疫苗，以支持全球抗击当前和未来可能的冠状病毒暴发。”

三叶草生物业务扩展及战略副总裁龚东屹先生表示：“我们很荣幸能够与GSK合作，并为我们‘S-三聚体’疫苗开发项目的进展备受鼓舞。我们坚信在紧急情况下通过合作来加速新型冠状病毒疫苗的成功开发至关重要，同时我们欢迎监管部门及感兴趣的学术或行业机构与我们联系，以实现攻克疫情的夙愿。”