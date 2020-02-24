隔离、居家、返工期正确防护法

随着各行业在相关政府部门指导下陆续复工，很多人已经回到了工作岗位上。但目前新型冠状病毒肺炎处在关键期，无论是在公共交通工具上，还是在办公环境里，甚至是从室外回家的过程中，都存在一定的患病风险。

那么当您乘坐的飞机、火车等交通工具发现确诊或者疑似患者时，该如何在家中隔离才能保证家人的安全？居家消毒的正确操作是怎样的？办公环境下如何进行防护？

2020年2月26日（周三）下午15：00-16：00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京世纪坛医院保健办公室主任医师薛文英进行视频连线直播，为您详细讲述隔离、居家、返工期的正确防护法，千万不要错过。

专家介绍：

薛文英，女，主任医师，流行病学硕士研究生，毕业于山西医科大学。首都医科大学附属北京世纪坛医院保健办公室主任。国家卫生健康委第八届医院感染控制标准委员会委员、北京市医院感染管理质量控制和改进中心专家、中国心胸血管麻醉学会围术期感染控制分会常务委员、中国医院协会医院感染管理专业委员会委员、北京医学会健康管理学分会常务委员、北京市人社局、卫健委卫生系列高级职称预防医学评审专家、北京市体检质量控制和改进中心专家委员会委员、北京市采供血质量控制和改进中心专家委员会专家委员、北京医学会鉴定专家、北京医学会医疗技术准入评价专家、北京市自然科学基金评审专家。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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