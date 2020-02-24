0!北京首报无新增确诊病例

0！2月22日零时至24时，本市无新增新冠肺炎确诊病例，这也是本市报告确诊病例以来，新增病例报告数首次为0。昨天，市卫健委介绍，22日又有11名新冠肺炎患者出院。

虽无新增病例，但疫情防控仍不能松懈。据介绍，截至2月22日24时，全市新增疑似病例35例，现有疑似病例100例。新增密切接触者19例，累计确定密切接触者2452例，其中1655例已解除医学观察。

2月22日，11名新冠肺炎患者分别从地坛医院、解放军总医院第五医学中心、北京市普仁医院、石景山区定点医院、大兴区人民医院出院。其中4名男性，7名女性；年龄最小6个月，最大78岁。

截至2月22日24时，北京市累计确诊病例399例。出院189例，死亡4例，危重型17例。

确诊病例中，东城区12例、西城区53例、朝阳区60例、海淀区62例、丰台区41例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。

确诊病例中，男性病例189例，占47.4%，女性病例210例，占52.6%。年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.5%；6岁至17岁13例，占3.2%；18岁至59岁262例，占65.7%；60岁及以上110例，占27.6%。（记者 贾晓宏）