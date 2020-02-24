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北京冬春爱卫运动覆盖7000社区村

2020年02月24日11:04 来源：北京日报

在昨天召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，目前，卫生健康部门在全市部署开展冬春季爱国卫生运动，已覆盖全市近7000个社区和村。

市卫生健康部门组织发动了社会各个单位、社区，围绕疫情防控做好科普知识宣传、重点场所环境整治、居家及办公场所环境清洁、病媒生物防控等工作。商务楼宇、商场、车站等公共场所，公交车、地铁等公共交通工具以及楼道、电梯等公共区域都进行了清洁、消杀和通风。

各街道、社区积极开展社会环境卫生整治，及时清理堆积杂物、陈旧垃圾，消除卫生死角，每日进行预防性消毒。相关部门开展病媒生物防控，强化冬季灭鼠工作，对重点区域开展再投药工作；以热力管井、暖气井和污水井等部位为重点，开展越冬蚊杀灭工作。针对网民反映的蓟门桥桥体有大量蚊虫附着，海淀区爱卫办第一时间联合北太平庄街道对越冬蚊孳生地开展全面排查，并对周边热力地下管井进行全面消杀。

截至目前，冬春季爱国卫生工作已覆盖全市近7000个社区和村。（记者 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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