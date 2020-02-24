北京卫健委：仍需严格落实各项防控措施

2月22日0时至24时，本市新冠肺炎新增确诊病例为0。近日，北京有景点、景区出现游客聚集情况。市卫生健康委新闻发言人高小俊在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，“‘零增长’绝不意味着‘拐点’到来，警惕一松，功亏一篑。”

高小俊说，新增病例“零增长”是全市共同努力、合力打好疫情阻击战的初步结果，来之不易。但处于疫情防控第一线的工作人员和广大市民绝不能放松警惕，更不能麻痹大意，仍需严格落实各项防控措施，巩固保持工作成效。目前，疫情变化仍有不确定性，存在隐患，防控形势依然严峻复杂。截至2月23日14时，全市仍有97例疑似病例待排除，其中部分疑似病例存在转为确诊病例的可能性。620例密切接触者也存在发病被确诊的可能。

随着复工复产企事业单位的增多，市民生活和人际交往逐步接近春节前的状态，这给疫情防控带来了新的风险。京外人员返京、来京数量增多也会造成疫情风险累积。社区感染和医院感染的可能性也随时存在。

“广大市民和企事业单位、党政机关、社会组织等都要落实疫情防控责任，努力创建零感染社区、零感染单位、零感染楼宇、零感染区。”高小俊说。（记者 孙乐琪）

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外省来京人员确诊、疑似病例，没纳入北京疫情通报？

市卫生健康委新闻发言人高小俊：此传言并不属实。按照《传染病防治法》和国家卫生健康委疫情防控有关要求，疑似或确诊病例一经发现，必须就地进行隔离治疗。

截至目前，北京市报告并对外公布的399例确诊病例中，外省来京人员有26例，都在北京市定点医院中与本地病例一同进行救治，并提供适宜的医疗服务。对于在北京出现的新冠肺炎确诊病例，救治不分京内京外。