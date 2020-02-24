三次“求救”背后：政企联手，打响复工“保卫战”

从火神山、雷神山迅速建设收治病患，再到整个疫情一线地区乃至全中国严阵以待，一场全国性的战“疫”行动已经全面打响。

前线冲锋，后方支援。面对疫情，在万千医护人员放弃春节假期，不顾安危负重逆行的同时，还有众多来自全国各地、各行各业的工业企业正在抓紧时间复工复产。各地方政府相继出台企业扶持政策，支持防疫物资生产企业扩大产能，在坚持做好疫情防控的同时，做到复工复产“两手抓”，全力驰援疫情一线。

后方有我们 前方不用担心

“多生产一台医疗器械，可能就会多救几个人，这是我们应尽的社会责任。”在高新技术企业聚集的“中国硅谷”深圳，迈瑞医疗机加生产部的周堂安如是说。

自2月10日以来，深圳的很多企业已经开始陆续复工复产。然而，有一些特殊的企业，早在春节伊始，就已经奋战在了战“疫”的生产第一线。

“早在一月初，我们就已经成立了24小时疫情应对小组，根据疫情变化随时应战。”迈瑞的一位工作人员介绍，凭借着行业龙头的敏锐感知，他们已经提前做好了准备。

当得到深圳首例新冠肺炎病例确诊的消息后，迈瑞光明制造中心一边关注疫情变化，一边进行工作准备，通知春节期间返乡同事注意个人防护。为了响应一线发货需求，春节前夕，公司还专门成立了春节期间快速发货小分队。

大年初二（1月26日），当万千家庭合家团圆、共度新春之时，在迈瑞光明制造中心的紧急动员令下，中心留深员工和非疫区员工已经开始规模化复工，生产疫情一线急需产品。他们要确保移动DR、超声、呼吸机、监护仪、除颤仪、输液泵、血球仪CRP、生化仪、化学发光、凝血体外诊断设备等急救设备在前线的供应。

员工加班加点赶工，支援疫情严重地区

“我老公接到返厂通知时，我们都试图挽留他，但他还是不顾一切地选择了回深圳上班。”一位迈瑞员工的家属说，自己老公是迈瑞的技术人员，家人都不希望他冒着危险回到生产一线，但最终还是被他说服，做出了让步。

仅仅在春节期间，迈瑞光明制造中心已有1400多名员工提前复工。到2月3日，迈瑞总部及工厂已经全面复工。

“后方一切正常，前线不用担心。”制造中心总负责人如是说。通过第一时间整合产业链资源、全力复工复产，迈瑞为抗击疫情付出了全部力量。

三次求救背后 政企合力“保交付”

从“不停工”到全面复工，开工合法化、缺料少人、运输难度大等问题一度成为困扰着迈瑞的难题，然而，在疫情面前，这些问题都迅速得以解决。

“原定全面复工的日期是2月3日，但是当时面临一个最主要的问题就是全面开工合法化的问题。”迈瑞相关工作人员介绍，当南山区工信局接收到迈瑞的复工请求后，第一时间就开具了提前复工的相关文件。

2月1日，国务院办公厅督察办下发关于督促救灾物资保障重点单位复工的通知，广东省有6家企业，迈瑞是唯一的一家医疗设备制造企业。这也为迈瑞能够合法开工奠定了法律保障。2月3日，迈瑞医疗总部及工厂开始全面复工。

然而，全面复工后，缺料的问题紧随而来。以往，迈瑞强调精益制造和防范供应风险，根据医疗产品“多品种 小批量”的特点，协同供应链上各供应商，建立了原材料备货机制。每年春节期间都会制订备货规定。由于订单所需生产物料尚为充足，紧急启动的生产还能够有序进行。

但随着疫情爆发，全国各地产品需求量较之以往呈翻倍式增长，仅呼吸机一项就增长了6倍。虽然供应链遍布全国各地，但让数百家上游供应商提前复工，绝非一件易事。若不采取措施，原材料供应即将面临紧缺。

无奈，迈瑞只得向工信部求助。经过工信部积极牵头协调，44家、420家和100家迈瑞供应商分别于2月6日、11日和20日列入国务院复工名单。加上深圳市相关政府部门调动的各项资源，截至2月20日，迈瑞全国供应商已经复工794家，一级供应商全部复工。

缺料问题得到缓解，迈瑞开始集中资源向疫情严重地区继续产品倾斜。生产部门积极调整生产方式，组件批量化装配，总装缩短节拍，加快产出，并根据物料齐套状况展开“两班制”，全力加快产出速度。

除了复工和补料的双线作战外，运输车辆无法上高速、无法进入武汉市、无法跨省等各种运输问题也让迈瑞颇为头疼。

在与工信部第三次沟通后，在联防联动协调机制的发力下，交通运输部、广东省交通厅、深圳市交通局为迈瑞发放了特别通行证，保证急救设备能够按照火神山、雷神山医院开业时间如期交付。顺丰和中国邮政、德邦和百世四家公司也启动专车专运，优先保证将迈瑞生产的医疗物资运往湖北。

截至2月17日，在短短半个月的时间内，迈瑞光明制造中心已加紧为全国生产超过1.5万台医疗设备，其中包括在专门用于收治新冠肺炎患者的武汉火神山、雷神山医院，与医院建设同步完成交付的3000余台关键设备。

火神山医院病房内，生命信息与支持设备完成安装

为前方筑实医疗科技堡垒，共燃战疫之火，迈瑞只是诸多企业复产复工驰援疫情一线的一个缩影。随着头部企业不断加快行动，正在带动产业链上下游越来越多的企业复工复产，并为更多企业做出生动表率。不远的将来，将会有更多、更持久的“力量”源源不断地涌入，为打赢这场防“疫”攻坚战提供不竭动力。