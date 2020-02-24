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首都战“疫”就该最高标准最严要求

京平

2020年02月24日10:51 来源：北京日报

当前，北京正全力做好疫情防控工作，记记重拳宣示着“不获全胜，决不收兵”的决心。社会舆论为之叫好的同时，也出现了另一种声音，认为北京的防控“比武汉更严”，甚至由此得出“疫情失控”等荒谬结论。可以说，这种“故作惊人之语”的误判，不仅徒增社会恐慌，还会成为战“疫”大局的绊脚石。

在抗疫最吃劲的关键阶段，每座城市都结合自身实际制定了防控方案。但很显然，作为首都，北京是国家的心脏，是世界看中国的窗口，其防控方案和其他城市的版本并不具有可比性。毫不夸张地说，北京始终处于聚光灯下，一丝一毫的状况都会因高度关注而呈指数倍放大，在新冠肺炎疫情这一重大公共卫生事件上更是如此。每日的新增确诊病例数量、新增疑似病例数量、治愈出院病例数量等等，不仅牵动着北京百姓的心，更为全国上下乃至整个世界密切关注，成为外界判断和解读的某种依据。也正是这种关系党和国家工作大局、关系全国疫情防控全局的特殊性，倒逼北京必须在防控工作上以最高标准自我施压、守土尽责。可以说，正确认识北京的防控工作，首先要正确认识的，是北京的“城市角色”。

更何况，生命大过天。保障广大人民群众的生命安全和身体健康，防控工作怎么强调都不为过，宁可十防九空，不可失防万一。尤其是对于北京这座超大型城市而言，人口多、流动性强，随着复工复产进程，还将迎接数量不低的返京人口，“疫情出现反复”的担心不是杞人忧天。面对依然严峻的形势，我们必须把风险挑战估计得充分一些，把防控措施准备得完备一些。这个意义上，继续绷紧神经，保持高压态势，不是疫情变严重了，而是全力以赴打好先手仗，规避可能的风险，避免陷入被动局面，这正是政府对人民群众负责的表现。

“夫战，勇气也。”非常时期，信心比黄金更宝贵。历经一段时间的摸索，北京的疫情防控网络越织越密。从压实“四方责任”到紧抓社区防控，再到建立“严格进京管理协调机制”，思路一以贯之，就是外防输入、内防扩散，有针对性地抓实抓细防控措施，尽最大可能切断传染源，尽最大可能防止疫情扩散蔓延。广大市民更是积极配合，勤洗手、戴口罩、少聚集等防护常识已深入人心。众志成城，正是我们最终能够战胜病魔的底气所在。重视疫情但不要误信误判，保持紧张但不必盲目恐慌，全市上下同心同向，我们一定能够尽快取得战“疫”的全面胜利！

(责编：李轶群、许晓华)


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