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16个省份持续两天以上无新增病例

2020年02月24日10:51 来源：北京日报

昨天，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋透露，16个省份和新疆生产建设兵团持续两天以上无新增确诊病例。

2月22日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例648例，新增死亡病例97例（湖北96例，广东1例），新增疑似病例882例。当天，湖北新增确诊病例630例，北京、浙江、江西等多个省份无新增新冠肺炎确诊病例。

米锋介绍，22日，除湖北以外，全国新增确诊病例18例，新增疑似病例251例，新增死亡病例1例，重症病例减少45例。除湖北省外，全国其他省份新增确诊病例数均在5例以下或无新增确诊病例。每日新增确诊病例由最高峰的890例降至2月22日的18例，并呈现波动下降趋势。16个省份和新疆生产建设兵团已持续两天以上无新增确诊病例。

米锋提醒，近日，部分省份已逐渐复工复产，群众外出购物、消费等活动增加。在恢复正常生产生活秩序的同时，还要做好疫情防控工作，尽量减少到人群聚集的场所，减少不必要的外出，必须外出时注意做好个人防护。（记者 任敏 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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