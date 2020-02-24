筑牢防控疫情的家庭防线

家是最小国，国是千万家，守护每一个小家，就是守护我们共同的家园。从个人到家庭，从家庭到社会，只要我们于微小单元筑起层层堡垒，夯实阻击疫情的家庭防线，更多的人就会平安回家，就一定能迎来春暖花开的时刻。

这个冬天，突如其来的疫情扰乱了平静生活，“宅家”变成很多人的必然选择，家庭则成为群防群控的主战场。

“您好，现在您家里有几个人在家？”“家人身体怎么样？”近日，武汉展开拉网式大排查，挨家挨户敲门询问，排查数据，查漏补缺，落实五个“百分百”：确诊患者百分百应收尽收、疑似患者百分百核酸检测、发热病人百分百进行检测、密切接触者百分百隔离、小区村庄百分百实行24小时封闭管理，一张遏制疫情扩散蔓延的大网正加速加密，社区和家庭正成为集中力量抗击疫情的坚强堡垒。

值此新型冠状病毒防控的关键时期，无论是“舍小家，为大家”，奋战在最前线的逆行者，还是为了“人人尽责，家家防控”，足不出户的普通群众，都是同舟共济，扑灭病毒的奉献者，家庭的概念因此变得清晰具体，格外厚重而有意义。

每一个临危出征的白衣战士，都带着家人的牵挂，都有家庭的支撑。大年初一晚上，本是万家灯火、阖家团圆之时，无锡第二人民医院呼吸科主任助理、副主任医师王洵博士，作为驰援湖北医疗队第一批成员抵达武汉。除夕那天，家人一起庆祝母亲70大寿。作为唯一的女儿，王洵早就订了蛋糕，可寿宴开始，她还在医院开会，当大家知道她将出征，都起立鼓掌。在给女儿的家书中，母亲深情嘱托：作为同行，我支持你义无反顾，挺身而出；作为母亲，只觉得非常心疼，十分不舍。我们家三代行医，救死扶伤，治病救人是我们的家风。你作为呼吸科医生、共产党员，奔赴前线义不容辞……

疫情防控既需要国家组织，也离不开群众动员。家庭是社会的基本细胞，亦是阻击疫情扩散的基础防线。若想打赢疫情防控阻击战，必须打好家庭防疫的保卫战。

千万个家庭以大局为重，自觉启动“禁足”模式，尽力减少人员流动，切断病毒的传播途径，既是保护自己，也是关爱他人和社会。上海医疗救治组专家、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏爆出金句，“现在开始每个人都是‘战士’”“你在家不是隔离，而是战斗！”，在社交平台上刷屏，其言下之意是，每个家庭都是“命运共同体”中的一环，每个足不出户的家庭成员都与抗疫息息相关，打赢这场没有硝烟的战争，所有人都责无旁贷。

抗击疫情的过程，生活在我们身边的平凡英雄，为了筑牢疫情防控的家庭防线，主动学习科学的防控知识，不信谣、不传谣、不恐慌，提升自我防护意识，增强必胜的信心和决心。落实疫情防控有关规定，随时关注家人健康状况，主动劝导、督促家庭成员戴口罩、勤洗手，发现疫情主动报告、主动隔离、主动就诊，不让病毒钻空子。时刻保持居家环境干净卫生，定期对居室进行消毒，生活垃圾定点投放、分类收集、及时清理，保持庭院清洁通风、厕所干净整洁，确保更多的人安居乐业，更多的家庭幸福安康，我们的社会更加和谐稳定。

在这段特殊的日子，一些普通人以“六亲不认”的方式，守住家庭防线，成为疫情防控的监督员。一位杭州女孩在朋友圈“举报”母亲聚众打麻将，请求街道领导前去“掀桌子”。经过了解，原来女孩已经外嫁，妈妈所住的地方实施了隔离措施，母女俩在电话里发生一些争执，妈妈一怒之下说自己在外面打麻将，随后就挂断电话。女孩无奈只能在朋友圈发文求助，希望有人去阻止母亲外出打麻将。村干部迅速到达现场了解情况，发现女孩的妈妈只是一时说的气话，此刻正在家里和爸爸享受两菜一汤。虽然虚惊一场，但是女儿的良苦用心，以及村干部的极速反应，都体现出“守护小家为大家”严防死守的态度和行动，让人暖心又安心。

家是最小国，国是千万家，守护每一个小家，就是守护我们共同的家园。从个人到家庭，从家庭到社会，只要我们于微小单元筑起层层堡垒，夯实阻击疫情的家庭防线，更多的人就会平安回家，就一定能迎来春暖花开的时刻。（评论员 佟吉清）