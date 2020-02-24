杭州妇联为一线医务人员送上七条暖心服务
按照市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步做好援鄂医疗队员及其家属保障工作的通知》和市委组织部“暖心十条”举措有关精神，根据市委组织部对援鄂医疗队员、疫情防控一线医务人员实行“一人一帮扶”工作部署，2月23日，杭州市妇联印发《杭州市妇联关于对援鄂医疗队员、疫情防控一线医务人员的关爱政策》，提供七条暖心服务。
七条暖心服务包括由各级妇联干部和巾帼志愿者等组成“姐妹后援团”，对杭州援鄂医疗队员家庭开展“一对一”包户帮扶，建立帮扶名录，开展联络慰问，根据家庭需求提供物资代购、托管照料、学习辅导、代办代跑等一系列常态化服务；根据杭州援鄂医疗队和疫情防控一线女医务人员需求，发放拉拉裤、卫生巾、护手霜、护肤品等女性卫生护理用品；联合三替集团为杭州主城区范围内的杭州援鄂医疗队员家庭，在援鄂期间提供9项免除服务费的家政服务（包括自来水、电路维修、木工维修、空调维修、下水管道疏通、洗衣机维修、热水器维修、煤气灶维修、油烟机维修），联合巾帼西丽集团为杭州援鄂医疗队员家庭免费提供爱心家政大礼包，包括家庭消毒4次、家庭保洁2次（每次3小时）、擦玻璃2次（每次2小时）、管道疏通1次；依托杭州市妇联下属市妇女活动中心，为杭州援鄂医疗队员、疫情防控一线医务人员提供2020年度免费培训和活动；依托杭州市民宿女主人联盟妇联，为战“疫”归来的杭州援鄂医疗队员家庭提供免费的民宿度假用房，每户家庭免费发放5张房券；杭州援鄂医疗队员、疫情防控一线医务人员中的女性，如因参与疫情防控救治导致生活困难等迫切需要帮助的，可通过杭州市美丽基金募集的帮扶资金给予帮扶；对疫情防控工作中表现突出的医护人员及集体授予杭州市三八红旗手（集体）、市巾帼建功标兵（巾帼文明岗）等荣誉称号，符合条件的优先推荐参加全国和省级妇联系统先进评比。（记者姚改改）
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