硬核！为抗疫一线女医护人员专门研发的卫生巾送达了

2月23日，7万片净牌雪莲卫生巾和护理垫顺利抵达湖北武汉， 很快这些卫生巾和护理垫将由湖北省慈善总会分发到湖北省妇幼保健院、湖北省中西医结合医院、武汉市第八医院、武汉市第一医院、同济医院等6所医院的上万名女性医护人员手中。

在了解到抗疫一线女性医务人员对卫生用品的需求后，全国妇联积极动员社会各界力量为奋战在疫情防控一线的姐妹们提供及时贴心的援助。北京雪莲生物科技第一时间响应，紧急开工复产，全力支援抗疫一线。

北京市三八红旗手、雪莲生物科技董事长陆允娟告诉中国妇女报·中国妇女网记者，作为国内女性生殖护理用品的领军企业，公司专门组织研发队伍针对一线女性医护人员的特殊需求研发了这款新型卫生巾：以长绒棉替代化纤无纺布，高达400ml的吸水量，是普通卫生巾的2～3倍，并植入静态抑菌芯片，以防止生殖系统感染，缓解女性医务工作者生理期的不便。同时，纯棉护理垫用于经期后和更换尿不湿后的养护，保证女性医护人员不被隐性问题困扰，让她们安心奋斗在一线。

“你们守护患者健康，而我希望能用绵薄之力，为你们守护一片净土。”在《致敬在抗疫一线的白衣天使》的捐赠信中陆允娟写道。目前，雪莲生物科技正在与北京师范大学女教授协会沟通联系，积极筹划第二批卫生用品捐赠。据了解，这款新型卫生巾的成本是普通卫生巾的十倍，但陆允娟表示：“只要前线有需要，我们就继续捐！”（记者乔虹）