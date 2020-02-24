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南通3名新冠肺炎 康复者捐献血浆

2020年02月24日08:40 来源：扬子晚报

昨日上午，南通9位新冠肺炎康复者分批被120救护车送至献血点。在经过常规检查和严格消毒后，南通中心血站工作人员确认来自通州的王女士、启东的周先生以及海门的徐女士3人符合捐献血浆条件，可以捐献。王女士和徐女士分别捐献了200毫升血浆，周先生捐献了150毫升血浆。这也是南通市首批新冠肺炎康复者捐献带抗体的血浆。

捐献者周先生是南通第二批新冠肺炎治愈患者，于2月10日上午出院。周先生在武汉经商，1月20日返南通，1月22日出现发热，在启东当地医院就诊，经新型冠状病毒核酸检测为阳性，转至南通三院隔离治疗。出院回家后，目前恢复状况良好。周先生说：“感谢这么长时间社会各界尤其是医护人员对我的付出，现在我终于有机会报答社会了，当看到武汉金银潭医院的张院长在网上呼吁康复患者捐献血浆后，很激动，很想出去后捐献血浆，为抗疫做点贡献。而且我年纪轻、体质好，希望我的血能帮助到其他的病友！祝愿他们能早日康复！”

祖籍云南昆明的捐献者贾先生今年26岁，在上海经商，是前来捐献者中年龄最小的。他1月23日从上海携家人开车去东台，24日回到母亲常住地通州。2月4日在南通三院确诊为新冠肺炎，入院后，经医护人员精心诊治和护理，病情逐步改善，连续两次新型冠状病毒核酸检测为阴性。2月21日，经专家组讨论评估，符合解除隔离和出院标准。“听说新冠肺炎康复者体内含有抗体，可以治疗新冠肺炎的重症患者，看到将生死置之度外的医务工作者，我很受感动。通知我23日来献血浆，22日就很兴奋，一夜没休息好，刚才检测后，有相关指标不合格，不符合捐献血浆要求，真的太遗憾了。”贾先生说。

南通市中心血站站长严峰介绍，新冠肺炎康复者血浆适用于病情进展较快、重型和危重型患者。这次采集到的血浆主要是按上级要求储备，用于针对新冠病毒的临床治疗和研究。在缺乏疫苗和特效药的前提下，新冠肺炎患者康复时期的血浆是临床特异性治疗最可及的资源，在此也呼吁更多的康复治愈者能捐献血浆，救治更多的患者。（记者 郭小川 通讯员 顾红波）

(责编：许晓华、崔元苑)


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