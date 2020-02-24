澳门加强对入境旅客防疫工作

新华社澳门电 （记者郭鑫）澳门特区政府卫生局局长李展润2月20日表示，从当日零时起，在入境澳门前14天内曾到过新冠肺炎高发地区的旅客，入境时须按照要求作医学检查。

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心20日举行新闻发布会。李展润在发布会上表示，这类入境人士将被安排到澳门指定的检查站，接受6至8小时的医学检查，包括量体温、问诊及体检。若有症状，不排除被安排到仁伯爵综合医院作进一步检查。待完成医学检查，无症状便可离开。目前，检查站的设置和运作顺利，医学检查工作正有序进行。

应变协调中心表示，在过去24小时澳门没有新增新冠肺炎确诊病例。目前在仁伯爵综合医院隔离病房的4名确诊病人均属轻症，没有发烧，也无明显呼吸困难。

针对“钻石公主”号邮轮上澳门居民的跟进情况，应变协调中心表示，邮轮上的5名澳门居民并未随20日早上香港特区政府包机从日本返回香港。目前，收到日本有关部门通知，这5名澳门居民中有两人本应随香港包机离开日本，但后来被日本方面定为密切接触者，所以暂未能放行，须自他们接触确诊患者起再被隔离14天。澳门特区政府将继续跟进相关人士的情况。同时，应变协调中心感谢外交部驻澳门特派员公署在安排5名澳门居民离开日本的工作上给予的协助。

另据澳门特区政府博彩监察协调局消息，澳门29家娱乐场所20日重开后运作顺畅。