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习近平回信勉励在首钢医院实习的西藏大学医学院学生

以仁心仁术造福人民特别是基层群众

2020年02月24日08:35 来源：人民网－人民日报海外版

回 信

西藏大学医学院2015级临床医学专业的同学们：

你们好！来信收到了，得知你们17名同学在北京进行临床实习期间，既锻炼了临床基本功，也坚定了献身西藏医疗卫生事业的信念，我很欣慰。

医生是人民健康的守护者。在这次新冠肺炎疫情防控斗争中，军地广大医务工作者冲锋在前、英勇奋战，用行动诠释了白衣天使救死扶伤的崇高精神。我相信，你们一定会以他们为榜样，努力做党和人民信赖的好医生。希望你们珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众。

藏历新年就要到了，我向你们以及藏区各族群众致以节日的问候和美好的祝愿！

习近平 

2020年2月21日 

（新华社北京2月23日电） 

新华社北京2月23日电 在藏历新年来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月21日给正在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院学生回信，肯定他们献身西藏医疗卫生事业的志向，勉励他们练就过硬本领、服务基层人民，并向他们以及藏区各族群众致以节日的问候和美好的祝愿。

习近平在回信中说，得知你们17名同学在北京进行临床实习期间，既锻炼了临床基本功，也坚定了献身西藏医疗卫生事业的信念，我很欣慰。

习近平指出，医生是人民健康的守护者。在这次新冠肺炎疫情防控斗争中，军地广大医务工作者冲锋在前、英勇奋战，用行动诠释了白衣天使救死扶伤的崇高精神。我相信，你们一定会以他们为榜样，努力做党和人民信赖的好医生。希望你们珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众。（回信全文另发）

2019年6月，在对口支援高校北京大学医学部的安排下，西藏大学医学院2015级临床医学专业本科班的17名学生来到首钢医院，开始为期11个月的临床实习。不久前，这些学生给习近平总书记写信，汇报了实习以来的收获和感悟，表达了对党和国家的感恩之情，以及学好本领后报效祖国、建设家乡的决心。

(责编：李轶群、许晓华)


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