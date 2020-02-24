中国生产生活开始有序恢复

2020年，是中国全面建成小康社会之年。新年伊始，新冠肺炎疫情大考突如其来。疫情当前，如何保障民生？面对这道必答题，中国政府全力以赴。

保民生，聚民心。外媒关注到，奋力战“疫”，中国为保障人民生命安全争分夺秒。同时，中国还推出一系列迅捷有力的保民生、促生产、强供应举措。中国努力织牢民生保障安全网，不仅有效保持了社会生产生活平稳有序，也为打赢抗“疫”阻击战夯实根基。

加强防控 守护生命安全

法新社报道称，当地时间2月18日，中国驻欧盟使团团长张明在布鲁塞尔举办的记者吹风会上表示，对武汉市及周边城市实施人员进出管控措施，是根据病毒传染途径特点和疫情发展趋势，经过科学评估后审慎做出的艰难、勇敢、有效决定。“我们要保障的，恰恰是广大人民群众最基本的人权——生命权。”“目前，每一条疫情应对战线都在朝着科学有序迈进，每一项措施的制定实施都在朝着精准细致深化，中国人民也正是从中感受到越来越多的安全感、越来越强的必胜信心。”

“2月12日至今，中国新增病例稳步下降，这种情况持续将为战胜疫情带来希望。”《纽约时报》2月19日称，世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，目前中国采取的战略和战术方法是正确的，“公共健康事关重大——不仅是中国的公共健康，而且是世界所有人的公共健康”。

中国从战“疫”取得的积极进展中获得鼓舞，但并未放松警惕。据美联社报道，从2月17日开始，湖北省武汉市展开为期3天的集中拉网式大排查，希望借此摸清疫情底数，不遗漏任何新冠肺炎疫情病患。

疫情的阴霾正在消散。外媒及时捕捉到一些细节：中国社会生活正逐步恢复正常。

新加坡《联合早报》2月19日称，近日中国多个景区景点相继宣布将恢复开放，并针对新冠肺炎疫情采取相应的防护措施，一些景点要求游客佩戴口罩参观游览等。杭州西湖风景名胜区发布消息称，西湖风景名胜区19日起按规定有序开放已关停的公园景点。

“许多中国网友2月18日在朋友圈发图奔走相告：北京、成都开始堵车了。”《联合早报》的另一篇报道称，从2月17日开始，许多大城市逐渐恢复生气，马路上车流量也在增大。中国大城市重现堵车，意味着复工复产的企业在增加，传递出城市的正常运转的积极信号，给疫情下的市民传递出更多的信心和力量。

抓紧生产 保障市场供应

百姓餐桌，民生大事。为了保障粮油蔬果肉供应，中国政府实招频出。

“随着新冠肺炎疫情中断交通，中国如何继续让14亿人吃饱 ”，新加坡《海峡时报》记者以此为题写道，中国有关部门为必备食品和医疗物资开通了“绿色通道”，有关措施正在很多城市奏效。很多地区当地物价趋于回落，此前曾售罄的新鲜果蔬如今堆满货架。

在另一篇报道中，新加坡《海峡时报》关注到，中国在全国各地的储备粮仓里储备了大量的大米、小麦等主粮，库存超过国内1年的消费量。中国的粮食和物资储备部门也要求地方政府确保粮油供应不脱销、不断档，确保粮油市场运行平稳，必要时启动应急预案。此外，中国不仅已增加猪肉进口，还命令国有食品企业复工以增加供给。

《俄罗斯报》网站刊文称，全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率达到94.6%，从而确保了市场的充足供应。《纽约时报》关注到，中国山东省寿光市、河北省永清县等蔬菜生产基地，正积极组织菜农抓蔬菜生产。

抓生产，也要抢农时。《纽约时报》报道称，农业农村部也发出“给广大农民朋友的一封信”，敦促农场不误农时、开始春耕。中国政府着手让道路重新连通，农业部门要求撤掉阻止牲畜和动物饲料运输的路障。

确保供应到手，物流是关键。美国《华尔街日报》刊文称，非同寻常的（防疫）措施已推动网购订单激增。中国地方政府允许快递员大军骑车上街送餐送货。一些社区指定快递员从为数不多仍在营业的商店购买食品和其他日用品。“面对新冠肺炎疫情，中国快递员迎难而上保障城市供应”，加拿大《国家邮报》以此为题刊文称，为保障配送过程的安全，美团、盒马和达达等企业纷纷宣布推出“无接触”式配送功能，即把商品放置到指定位置，如公司前台、家门口，通过减少面对面接触，保障用户和骑手在收餐环节的安全。

减税降费 助力经济复苏

“在全力抗击疫情的同时，中国各地企业纷纷准备复工。”新加坡《联合早报》称，为了既满足企业复工的用人需求，又降低疫情传播的风险，浙江等多个经济发达地区采取包大巴车、定制高铁专列，甚至包飞机接工人返岗……浙江省2月17日还宣布，除省际和温州外，撤除所有公路路卡。

路透社刊文称，随着中国疫情防控形势乍现曙光，如何通过减税降费、降低融资成本、增加对小微民企贷款等“输血”，来救助身陷困境的实体经济，是眼下最迫切的问题。财政金融共同发力，将助困解危举措落到实处，无疑是重中之重。

报道称，2月18日召开的中国国务院常务会议决定，阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费。中国多数省份已发布支持企业发展、尤其是帮扶中小企业渡过难关的政策，主要集中在减税降费、金融信贷、稳岗就业等领域。

日本《富士产经商报》报道称，2月17日，中国人民银行通过中期借贷便利（MLF）向各银行提供资金，从金融领域支持经济发展。据德国《商报》网站报道，货币措施将和减税降费等财政措施一起帮助支持中国经济复苏。

2月19日，国务院联防联控机制举行以“有序推动各类企业复工复产和稳岗就业”为主题的发布会。国家发展改革委官员介绍，复工复产已取得积极进展。数据显示，37家重点监测的粮油加工企业已经复工36家，有色金属行业重点企业复工率达到80%，炼油行业复工率超过60%。

路透社评论，一场来势汹汹的新冠肺炎疫情扰乱了中国国民经济发展轨迹，也给“稳外资、稳外贸”的既定目标带来考验。随着后续针对性政策继续加码、疫情日渐得以控制、企业全面复工，负面冲击将逐步缓解，外贸订单和外商投资计划有望下半年反弹。