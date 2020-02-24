2月20日，湖北省文化和旅游厅宣布，湖北所有A级旅游景区5年内对援鄂医疗队员免门票。自疫情结束景区恢复正常运营至2024年12月31日，所有援鄂医疗队员凭湖北文旅厅统一制作发放的“灵秀湖北感恩卡”即可享受相关优惠，并可携带亲属一名。

为医务工作者免景区门票的行动并非个案。近日，海南、浙江、广西、北京等省区市逾千家旅游景区陆续宣布，自景区恢复营业至2020年12月31日，全国医务工作者凭有效证件可免费入园。

面对新冠肺炎疫情，全国广大医务工作者冲锋在前，在疫情防控前线救死扶伤，英勇战斗。此次优惠措施，旨在回馈并致敬这些无私奉献的白衣天使。以广西壮族自治区为例，截止目前，全区500多家国有A级旅游景区和部分非国有旅游景区对全国医务工作者实行免费开放，医务工作者团体参观游览可与景区提前预约。在云南省，包括丽江、大理、西双版纳、迪庆等热门旅游地在内的16个州市的主要旅游景区也推出相关政策。

贵州、安徽、四川、山东、山西……全国各地景区纷纷响应，这份“免门票”的景区名单还在不断增多。“为医务工作者免门票”正在变成一场全国性的“接力”。

在陕西西安，包括秦始皇帝陵博物院、西安市钟鼓楼博物馆、大雁塔景区等在内的34家收费的重点旅游景区、博物馆，都将对全国医务工作者实行免费参观政策。在江苏南京，包括夫子庙——秦淮风光带景区、中山陵园风景区、栖霞山风景区等在内的23家景区，均向全国医务工作者免费开放一年，医务工作者在南京期间还可凭有效证件免费乘坐旅游观光巴士，旅游旺季期间，景区还将为医务工作者开设优待窗口和绿色通道。截止2月15日，江苏省已有376家景区向医务工作者发出“邀约”。

除了上述优惠政策外，本报记者获悉，还有景区酒店将面向医务工作者推出免费客房，也有景区将军人、警察、消防员、记者等也纳入2020年门票免费群体。武汉海昌极地海洋公园宣布，将对武汉市警务人员、新闻媒体工作者、环卫工人以及交通运输局在疫情期间组建的保障城市运力的6000名网约车司机免费开放。针对驰援湖北医疗队的医务工作者，更有城市和景区出台了终身免费开放的特惠政策。此前，湖北麻城市文化和旅游局宣布，所有援麻医务工作者及其家人可终生免费游览麻城市所有景区。湖北省文化和旅游厅表示，湖北各地各景区之前制定发布的相关游览优惠政策继续执行，鼓励各地各景区根据实际情况制定出台更大力度的感恩回馈活动。

业内人士表示，尽管目前大部分景区尚未恢复开放，但在疫情结束后为医务工作者提供优惠，不仅体现了旅游行业对医务工作者的关爱，也是承担社会责任的表现。山河无恙，感恩有你。