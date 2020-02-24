连日来，各地各部门坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，毫不放松抓好疫情防控工作，及时完善防控策略和措施，不断巩固成果、扩大战果，全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

加强政策落实

做好线上服务

为加强新冠肺炎疫情防控财税政策落实和财政资金监管，支持企业复工复产、保障经济运行，财政部2月19日下发通知，要求各级财政部门要加强疫情防控财税政策落实，密切跟踪相关政策措施落地情况，及时反映情况和问题，确保患者、有关医疗卫生机构和医务人员以及疫情防控重点保障企业应享尽享财税支持政策。通知要求，财政部各地监管局要及时掌握中央财政补助资金下达情况，建立疫情防控资金台账。督促地方财政部门统筹做好资金调度、垫付，优先保障和拨付疫情防控资金，切实保障基层疫情防控及“三保”支出需求。

国家邮政局21日下发通知，正式启动邮政快递业第二阶段复工复产工作，力争月底前行业产能恢复到六成以上。通知要求，对于低风险地区要全面恢复生产；对中风险地区要组织企业尽快有序恢复生产；对于高风险地区，要积极向地方党委和政府反映并指导企业抓紧制定临时性措施，调配人力、运力资源，调整网络路由和投递路线，努力满足当地居民基本生活必需品的寄递需求。通知明确，对有效期于2020年3月底（含）前届满的快递业务经营许可，延长有效期至6月底，相关企业可在线办理许可临时性延期；年度报告工作相应延长至2020年6月底。

近日，人社部办公厅印发通知要求，各地对提供职业介绍的人力资源服务机构，根据规定落实就业创业服务补助政策。对向疫情防控重点单位提供人力资源培训服务的机构，符合职业技能培训相关条件的，按规定纳入补贴类培训范围。对在疫情防控期间发挥作用突出的人力资源服务机构，研究制定减免场地租金、给予奖励补贴等措施办法。通知鼓励人力资源服务机构为受疫情影响较大或担负疫情防控重点任务的单位，适当减免招聘服务费用。

多方调配物资

确保疫情防控

2月22日，湖南省卫健委再次紧急组建医疗队，于2月22日下午驰援湖北省黄冈市。这是湖南省派往湖北省的第十六批援助医疗队。截至目前，湖南已累计向湖北派出医疗队16批次，共1434人。湖南还通过各种渠道捐赠600余吨优质新鲜蔬菜，支援湖北保供应。其中，长沙、岳阳、常德3市捐赠蔬菜均在100吨以上。此外，湖南各地全力保障企业复工，坚持特事特办、急事快办。对服务于疫情防控的企业和项目，宁乡经开区建立绿色通道。康师傅控股长沙顶益食品有限公司的食堂急需办理食品经营许可相关事宜，宁乡经开区派专人上门指导进行网上申报，实现当日审批办结并将食品经营许可证送达企业。

疫情发生以来，安徽已派出8批共1305名医护人员驰援湖北，累计调拨医用防护服22批13.3万件、一次性手术衣3万套；安徽省属国有企业向湖北捐款2000万元，省总工会捐赠330万元，各级红十字会已拨付捐款765.92万元。此外，安徽各地还自发捐款捐物援助湖北。安徽一电器公司通过安徽省红十字基金会向湖北省定向捐赠32个、总价值71.435万元的医用低温保存箱；池州一家生态农业企业先后筹集120吨大米、90吨饮用水，分两批捐给武汉、鄂州地区。“我想对湖北人民说，困难会过去，我们一起扛！”该企业员工袁陈说。

东风汽车集团有限公司在做好14万余名员工的防护、保持稳定经营的基础上，积极支援一线疫情防控。截至2月18日，东风携旗下东风汽车有限公司、东风本田汽车有限公司等，累计向湖北捐赠现金5100万元；东风携旗下东风资产管理有限公司向武汉市、十堰市捐赠70台、价值1200余万元的防疫消毒机械；东风商用车有限公司、神龙汽车有限公司、东风汽车零部件（集团）有限公司等累计捐赠防护服、医用口罩、护目镜等4万余件。与此同时，一辆辆“东风制造”也驶上疫情防控一线：东风小康捐赠58辆车，用于疫情防控的物资运输、医护人员接送等；东风出行调动1000辆保运车，保障武汉的应急交通；东风襄阳旅行车有限公司提前完成20辆救护车的生产任务。目前，东风集团已累计捐赠价值超8200万元的款物。

主要用于治疗上呼吸道感染的盐酸阿比多尔胶囊，共计125件5万盒60万粒，2月20日从河北石家庄打包出发，于2月21日一早抵达武汉市的国药控股湖北公司仓库。疫情发生以来，河北石家庄四药有限公司每天生产盐酸阿比多尔胶囊近100万粒，较平日增长近一倍；1月25日至2月20日，已累计驰援湖北盐酸阿比多尔胶囊210万粒，其中武汉170万粒。此外，2月20日，石家庄市交通运输应急保障车队满载20吨君乐宝奶制品驰援武汉。车队已累计承运各类疫情防控物资共计10522吨、1485车次。

（综合本报记者赵兵、李心萍、何勇、王云娜、韩俊杰、申少铁、张腾扬报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 04 版）