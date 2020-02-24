一

2020年1月22日

这是我春节前最后一个夜班。我们湖北当阳市人民医院心内科，虽为此次抗疫的二线科室，但也丝毫不敢懈怠。果不其然，当晚急诊接二连三送来病人，都是呼吸道的症状。“今晚急诊科特别忙，一晚上我已经开了五十多个CT。人手不够，需要兄弟们支援！”同事急促地说。我赶紧帮忙接手病人，同时意识到，一场硬仗，可能开始了。

二

2020年1月23日

一夜忙碌，疲惫不堪。结果当天下午，便看到院长在医生群里发出了召集令：“发热门诊工作量太大！急需住院科室医生参战，最好是男同志……”

第一眼看到这个消息，我在心里告诉自己：我必须去。

我把想法告诉妻子，她一直没说话。我看着她怀里朝我甜甜笑着的五个月大的闺女，还有在旁边正蹦跳得欢的儿子，突然又有点舍不得。这一年多来，因为科室的事情，我很少在家，本来想今年过年好好陪陪他们的。

一时之间，召集令、发热门诊、妻儿父母在我脑海里晃来晃去……

最后，我做了决定，我是医生，而且以前在感染科工作过，必须上前线。我瞒着亲友，向院长报了名，心中的石块猛然落地。

回家把决定告诉了妻子和父母：“疫情如军令。我曾在感染科工作六年多，比现在感染科的一半医生还要有经验，这时候不能逃避。再说，最危险的地方最安全，我们全副武装，怕什么？倒是你们要注意防护，尽量不要出门。”

我知道，亲人们都很担心我，但是他们还是支持了我的选择，他们只是一再叮嘱我多加小心。

我终于来到发热门诊一线，战斗就这样悄然打响。

三

2020年1月24日

疫情当头，当阳市防控指挥部第一时间开始对所有过往车辆展开检查。各个大小关卡都有人守着，逐一量体温、询问排查。

遇到有发热症状的患者，我们要做CT，查血常规，然后根据情况，叮嘱居家隔离观察，若是病情有所加重，需要再来医院复查CT。

同样重要的，是要为这些担心自己患病的求诊者树立信心，给他们积极的鼓励。详尽讲解、耐心劝说、宽慰其心。少则数分钟，多则半小时，每场下来，在那密不透风的隔离服中，全身湿透，呼出的气常在口罩里结成水珠，汇聚起来，甚至可以滋润干枯的嘴唇。

好在我们院很快开放了咨询专线，这给发热门诊减轻了压力。来医院看发热门诊的人锐减一半，大大减少了交叉感染概率。这些，都来自于大家的共同努力。

四

2020年1月30日

随着潜伏期过去，高发期开始来临，病人明显多了起来，病房显得异常紧张。

医院迅速着手改建感染三区，开始下达第二道征“兵”令。心内科的一个年轻同事马上报了名。

他是去年才拿到证的住院医师，人缘极好，大家都拿他当弟弟看。

我打电话过去：“现在形势严峻，你还没结婚，先撤回去吧。”

他却说：“既然是医生，这就是考验我的时候了。再说报都报了，最危险的地方就是最安全的。”

“那些都是自我安慰的话，你还当真？”

“不，我决意参加。”

我一时无言。这或许是我忙碌的一线工作中，一个难忘的时刻。

五

2020年2月2日

武汉火神山医院已建成，给众多患者带来希望的曙光。我们医院的病房依然紧张，各个乡镇先后建立隔离区，但作为人民医院，仍然是本市主战场。政府把党校宿舍也改建成集中隔离区，类似于微小型的火神山医院，确实很大程度缓解了我们的压力。

而压力缓解之外，让我更暖心的，是看到来自四面八方的人们对我们前线工作的关心和支持，加油鼓劲，让我们感受到，我们不是孤军奋战，而是和全国人民紧紧地连在一起。

我坚信，春天的阳光必然会洒满这个世界的每个角落，我们的生活会重归往日的美好。因为有爱人、亲人及友人的深情期盼，有各行各界人士的暖心支持——这些无形的力量就像一副强有力的臂膀，结结实实地支撑着我们。只要大家一起坚守，最终的胜利必将属于我们。

（作者为湖北省当阳市人民医院医生，王雪莲整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 20 版）