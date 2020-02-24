科技提升防控疫情战斗力

在防控新冠肺炎疫情中得到淬炼的中国科技，必将更加强大，为中华民族伟大复兴做出更大贡献

连日来，火神山医院、雷神山医院接诊的新冠肺炎确诊患者开始陆续出院。这两座用极短时间建成的医院，不仅缓解了武汉病患收治的难题，更向全社会传递了战胜疫情的信心。在为参与设计、施工的单位衷心点赞的同时，我们也为创新支撑的“中国速度”感到自豪。

火神山医院、雷神山医院是集诊疗、护理、生活为一体的应急医院，规模大、功能齐全，涉及数十道工序的精密设计、成千上万的线路管道以及专业的污水处理系统等。高效率高质量的完工，离不开一整套成熟的医用科技体系。医院投入使用后，由于一线医护人员紧张，两座医院就搭建了远程医疗系统，让北京等地的专家通过视频连线，共同为病患会诊。远程诊断得以顺利开展，离不开5G通信、云平台、存储等技术的有力支撑。各种高科技的灵活运用，让这两座由板房搭建、看似“简陋”的医院变得格外硬核。

在这场突如其来的疫情防控阻击战中，我国科学家在第一时间就测出新型冠状病毒的基因序列，并上报世界卫生组织、与国际同行分享，赢得国际同行的交口称赞。这种快速的响应，正是源于近年来我国生命科学技术的迅速提升。在获取病毒基因序列等信息后，我国多家科技公司很快就研发出核酸检测试剂盒，为病毒检测提供了有效的工具。由武汉市政府、华大基因等单位共建的“火眼”实验室，更是实现了每日万人份的检测能力。而在前几年，我国体外诊断行业的核心设备还以国外品牌为主。

在疫情防控一线，一系列新技术派上了大用场。针对公共场所发热筛查的痛点，采用人脸识别、红外线等技术的人工智能测温系统，让群防群控有了智慧手段；针对病患轻重程度判断的难点，借助医学影像大数据，新冠肺炎筛查有了人工智能辅助系统；针对人员接触可能带来的交叉感染风险，一些无人超市保证了物资的供应；我们还看到，药物研发融合了智能算法，社区消毒用上了无人机、自主移动机器人，人员迁徙有了精准的大数据；5G、人工智能、大数据、移动协同办公等前沿技术的价值，在本次疫情防控中得到了进一步的应用和检验。这些科技成果应用到抗疫战场，极大地提升了疫情防控的战斗力。

17年前，我们经历了非典疫情的大考。17年后的今天，面对更加隐蔽、潜伏期更长、波及范围更广的新冠肺炎疫情，科技进步带来的巨大改变，为我们增添了战胜疫情的底气。我们有理由相信，在防控新冠肺炎疫情中得到淬炼的中国科技，必将更加强大，为中华民族伟大复兴做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 19 版）