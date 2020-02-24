防疫稳生产 生产保防疫

2月21日，沈阳三生制药股份有限公司的干扰素产品因特芬生产线上，工作人员正紧张有序地进行封装，为支援防疫一线，公司原定正月初六复工的计划提前到正月初四。2月16日，由沈阳出发的40台华晨雷诺金杯负压救护车抵达武汉，同一天，7台全国首创的移动式方舱CT从东软医疗沈阳园区下线，火速发往全国……

装备制造业复工率85.6%，医药业复工率84.1%……眼下的辽宁，正以紧张有序的复工复产，为夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利贡献力量。

为统筹抓好疫情防控和企业复工复产工作，辽宁坚持两手抓、两不误，相继发布企业及员工疫情防控措施20条、支持中小企业生产经营25条等相关措施文件，以疫情防控稳定企业生产，以企业生产保障疫情防控。

辽宁实施“一企一案一策”，分类指导，推进企业、项目复工复产有重点、有步骤：对于疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需等重点企业尽快复工复产，其他生产性企业在疫情防控达标后有序复工复产。对于重大项目，强化管家服务机制，对建设单位人员疫情防控、生活物资、施工物资供应和运输等纳入地方保供范围；对项目建设涉及的市政配套、水电接入等事项重点安排、全力保障。对中小企业，出台财政贴息、税收减免、返还社保费、减免房租等扶持举措；生产经营产生的水、气费用，实施阶段性缓缴，确保“欠费不停供”。

2月17日，作为宝马集团海外最大的生产基地，华晨宝马汽车有限公司在沈阳的两大工厂同时开工。自动化生产线上，工人们戴着口罩井然有序地进行操作。几天前，华晨宝马大东工厂升级项目也于土地摘牌当天拿到项目开工所需的全部16个审批要件。

盘锦禹王无纺布有限责任公司自2月5日复工以来，已累计出厂口罩面料60吨、隔离服面料80吨。因为转型生产，企业流动资金一时遇到困难，政府迅速协调了千万元的融资。“材料中午寄到，下午就收到了放款！”总经理钱志鹏介绍，为使企业能顺利复工生产，相关部门不仅协调了口罩、温度计等相关防疫物资，还为产品检测开辟绿色通道，建立全省医用防护服生产基地，协同上下游企业保障原料供应、生产制造、消杀灭菌等环节的衔接。

针对企业复工复产面临的具体困难，辽宁省强化复工复产要素保障，推进全产业链协调运行，建立重点企业派驻联络员制度，帮助企业协调解决职工返岗、物资运输以及口罩、消毒用品、测温仪等防控物资保障等难题。辽宁省交投集团从国家开发银行申请20亿元低息贷款，实现无接触审批、48小时放款，目前已发放18家企业，共计7亿多元。

截至2月20日15时，全省与防疫相关的工业企业开工1002家；规模以上工业企业开复工5929家，复工率80.5%。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 11 版）