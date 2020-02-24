利用口罩实施诈骗，当严惩

前几天，朋友的手机QQ上接收到一商家的产品信息链接，有口罩、消毒液、体温计等，这些商品都是当前疫情防控的居家必备品。朋友觉得产品标注的价格较合理，便按照提示操作进行购买。可是，没想到钱付了，商品却迟迟没有发货，拨打客服热线，竟然是空号，才发现上当受骗了。

当前，举国上下全力抗击疫情，提倡百姓少出门，少去公共场所，网络购物、线上支付成了老百姓的首选方式。然而，一些不法商家在利益驱使下，利用口罩、消毒液等疫情防控必需品，吸引关注，骗取钱财。

对此，有关部门应加大对不法分子的打击力度，保障疫情期间移动互联网安全，让消费者放心、安全使用互联网购物。作为消费者也应当增强自我防范意识，降低个人信息被滥用的风险。在网上购物时尽量选择正规电商，严格按照正规网站的买卖流程操作，不要随意点击支付、低价促销等链接。

福建龙岩市 蔡庆阳

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 07 版）