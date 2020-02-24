为了快速阻断疫情传播

2月21日凌晨3点，武汉市江汉区税务局党员干部高旗、祝杰仍然在江汉区纽宾凯酒店隔离点进行病患人员信息统计。由于患者“有进有出”，检测结果有的是阴性，有的是阳性，统计难度加大。“我们就是要快，确保及时转运患者去医院和方舱接受治疗！”忙了一夜，一脸疲倦的高旗说。

隔离点发挥着隔离疑似患者和密切接触者的重要作用。这里也成为除医院之外“最危险的地方”。“疫情不等人！我不怕，让我去！”2月6日，武汉市税务局接到筹建3家隔离点的任务后，党员干部纷纷主动请缨……在武汉收治“四类人员”的紧要关头，他们星夜奋战，为隔离点筹备物资、布置房间；他们连夜会商、周密安排，尽全力让患者能住得安心、及时治疗。由武汉市税务局负责的3个隔离点迅速筹备完成：818个房间、1007张床位，3000多箱医疗物资全部到位。

在武汉纺织大学东湖校区隔离点，东湖风景区税务局22名干部组成突击队，3天时间让老旧宿舍变了模样：除了基本生活用品之外，隔离点还配备了能在低电压限制下使用的电热水壶、棉拖鞋等。

“最危险的是协助确诊病人转院，每天都有好几个。”纽宾凯酒店隔离点临时负责人韩钰已驻守了12天：“天天与病毒近距离接触，哪有不怕的！但我们干起活来，就忘了怕！”

截至目前，武汉市税务系统共承接6个隔离点的综合管理、后勤保障等工作，收治病患287人，确诊新冠肺炎转院85人。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）