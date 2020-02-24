深圳前海 疫情防控和复工复产“两手抓”

将15平方公里的区域划为89个网格，89位楼长分级负责区域疫情监控，100位网格联络员下沉一线，重点企业联络员“一对一”服务，补齐补全网格化盲区死角……自深圳市应对新冠肺炎疫情防控工作启动以来，前海管理局迅速反应，织细织密联防联控群防群控防线，抓实抓细各项疫情防控措施。

日前，为应对复工复产返程高峰，前海管理局统筹抓好疫情防控和开发建设，确保“外严防输入、内严防扩散、严防再输出”，努力实现疫情防控与前海开发开放工作“两手抓、两促进、两不误”。

推行“两长两员”制，实现防疫“四个零”

“只要睁开眼睛，我就不停地看手机，生怕漏掉重要的防疫信息。” 早上8点30分，前海管理局疫情防控工作领导小组（指挥部）办公室副主任、前海管理局办公楼“总楼长”张锋就早早来到办公楼门口，检查疫情防控现场执行情况……

为应对返程复工复产高峰，前海全面动员实施“两长两员”制（即片长、楼长、网格联络员、重点企业联络员）。片区内所有高层楼宇或建筑集群、工地各确定一名楼长，分级负责区域疫情监控工作。

前海15平方公里的土地上密集分布着几十个在建项目工地，节后返程复工疫情防控压力大。但疫情就是命令。从大年初二至今，张锋一天也没有休息，每天基本上只睡5个小时：深夜两点睡觉、早上7点起床。每天，他都要对前海管理局办公楼疫情防控 “八个到位”进行全面排查，做到“四查三帮”。

前海十单元国际学校项目负责人、疫情防控“总楼长”张来福每天会对学校大门、过道和办公生活区岗点进行巡查。

“每个岗点都配有消毒酒精、口罩和登记簿，对项目在场人员严格进行实名登记，并进行常态化体温监测。”张来福说：“我是共产党员，关键时刻一定要发挥先锋模范作用，做好疫情防控，确保项目安全。”

疫情防控战场，也是前海党组织和党员守初心、担使命的重要考场。2月6日起，前海合作区党工委抽调100名党员和年轻干部担任疫情防控网格联络员，作为“两长两员”制的重要工作力量。2月11日，在抗击疫情前线，前海合作区前湾片区片长办公室临时党支部正式成立，让党旗在疫情防控最前线飘扬。

e站通服务中心网格组织入驻单位党员、积极分子、业务骨干等22人成立“e站通防疫服务先锋队”，并发布倡议书，队员们严格执行7个“百分之百”和12个“一律”要求，认真做好场地巡查、物资发放、业务咨询等工作。深港创新中心网格成立“党员先锋队”和“青年战疫突击队”，园区主要出入口设立“党员示范岗”。

此外，还建立起前海—南山疫情联防联控工作机制，南山区社康医生、民警、街道工作人员“三位一体”三人工作小组进驻前海，对千人以上楼宇进行现场督导。

“截至目前，前海疫情平稳可控。”前海管理局副局长、前海合作区前湾片区片长王锦侠介绍。

多措并举帮企业，防疫复工重实细

2月16日，位于前海湾保税港区的利丰供应链管理（中国）有限公司（以下简称“利丰供应链”）仓库内，工作人员正忙碌地分拣货物。

“自2月10日复工以来，每天要处理紧急订单1万多批次，进出车次超过45台，涉及婴幼儿奶粉、商超必需品等多种线上线下商品。”利丰供应链客服部经理陆美英说。

“我们严格按照前海管理局‘双测试、三隔离、五查四不’的要求，开展联防联控工作。”利丰供应链总经理、疫情防控领导小组组长王文栋介绍，利丰供应链对所有员工实行名单管理，外地返深人员一律隔离观察14天并监控身体状况，至少提前一天进行次日到岗报备。

目前，利丰供应链企业复工率达70%，通过与保税港区、海关等多部门、多企业联动，提高物资运送效率。

“急企业所急、想企业所想！”为支持企业复工复产，前海建立了重点企业联络员制度，形成针对片区重点企业的“一对一”服务机制，为企业提供专人帮助指导。

前海还制定了企业分类有序复工复产正面审核清单，对工地及物流、批发零售、法律、科技、信息、金融等企业进行优先监督检查，同时做好政策解读与申报指导工作，抓紧通过各种线上渠道对区内企业开展线上问需。目前已起草《办公用房补贴资金申报指南》和相关备案指引，将实行全流程不见面电子化申报。

截至2月19日，前海合作区在地企业中，港交所前海联合交易中心、平安智慧城市、越海全球供应链等273家企业已复工复产。

为切实减轻企业经营压力，前海管理局局属企业对入驻前海创新型产业用房、局属公司物业的非国有困难企业减免两个月租金，预计减免面积达16万余平方米，惠及企业300余家，减免金额约2600万元。多家业主单位积极响应倡议开展租金减免，其中，信利康前海大厦累计减免176万元；世茂前海大厦累计减免约30万元。

区内金融企业积极支持实体经济发展。中国南山开发（集团）股份有限公司成功发行自贸区首只专项战疫债券，为企业抗击疫情提供有力的金融保障；微众银行专门对受困小微企业客户推出了延期3个月还款的措施；民生银行深圳前海分行出台六项措施，对现金流紧张的企业提供足额现金流补充、下调利率降低企业融资成本等。

据悉，目前，前海管理局正在加紧制定疫情期间支持企业的若干措施，从而进一步减轻企业压力，帮助企业渡过难关。

一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展。据初步统计，今年1月，前海蛇口片区完成税收收入增长6.3%，高于目标增速0.3个百分点；完成实际利用外资3.11亿美元，增长2%，完成年初计划的8.2%。

深圳市委常委、前海蛇口自贸片区管委会主任、前海管理局局长田夫说：“前海将以最周密的安排、最硬核的举措、最到位的服务，切实抓好疫情防控和复工复产工作落实，在大战中践行初心使命，奋力夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标任务‘双胜利’。”

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）