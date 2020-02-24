讲述抗疫故事 分享战疫力量

2月23日下午，国务院新闻办在湖北武汉举行第三场新闻发布活动。记者见面会上，来自医务工作者、公安干警、外卖小哥和志愿者中的五位优秀工作者，讲述了他们的抗疫故事，分享了他们的战疫力量。

作为武汉市金银潭医院南四病区主任，余亭和他的团队已在一线奋战了50多天，“目前病区共收治新冠肺炎患者近200人，出院患者达150人。”

余亭说，每当医护人员离开病房时，全身都被汗水浸透了，但看着一位位患者战胜病魔，身体的疲惫就会得到缓解，继续投入到紧张的工作中。

中日友好医院援助湖北医疗队护理组组长赵培玉讲起了自己的一段救治经历：危重症病房的一位女患者病情危重，在给她做了支气管切开、使用呼吸机后，病人说不出话……当自己巡房时，这位阿姨用手在被子上写了一个“水”字。我对她说，阿姨，您现在不能喝水，再坚持一下好吗？阿姨眨眨眼睛，对我竖起了大拇指。“在20多天里，我们收治的危重症患者累计达到60余人次，目前已有20位患者顺利康复出院。我想对患者家属说一声：把您的家人交给我们，请您放心！”

医护人员冲在一线救援，守护在他们外围的是基层民警力量。

自今年1月23日以来，张晓红所带领的武汉市公安局硚口区分局1500名民警已日夜奋战了一个多月。

“我们驻守了47家医院隔离点，其中在一个方舱医院，6名党员民警主动写了请战书值守，28天不能回家。”分局局长张晓红说，他们明知会感染，偏向战场行，和医院里的护士一道，帮助患者、安慰患者，执勤巡逻，调解纠纷。在巡逻调解外，截至目前，硚口分局共运送1200多名患病的群众去医院。

共同战“疫”，外卖小哥和志愿者也在发力。

外卖骑手吴辉分享了一个送外卖途中遇到的感人故事。有天傍晚，吴辉已经收工回家，忽然接到一个新的订单，备注这样写道“妈妈做的饭，给爸爸送去；我爸爸是前线医生，谢谢小哥了”。“看了这些，我的眼眶有点湿润，这样的单必须送！”

吴辉马不停蹄地直奔医生所住的酒店，到了之后才知道，那位医生又被召回医院工作了，便把饭交给了他的同事。“很荣幸能为家庭传递爱，这样的家庭普通却不平凡。祝福医生和他们的家人都能平安幸福。”吴辉说。

武汉市青山区钢花小学音乐教师华雨辰分享了自己担任志愿者的感受。她说，我们这群志愿者来自各行各业，不同的年龄段；但是此刻却因想守护家乡，自发地团结在一起。志愿者当中，有很多的80后、90后，甚至还有95后，“我们这一代年轻人有担当、有勇气、够坚定，可以承担这个时代所赋予我们的重任了。”

华雨辰号召更多的人能够加入到志愿者队伍，“疫情还没有结束，我们需要更多的伙伴加入我们，一起来守护家乡，保卫我们共同的武汉。”

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）