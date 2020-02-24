1月21日，重庆江北机场候机楼，重庆市第五人民医院耳鼻喉科医生蒋晓君的儿子桃桃抱着妈妈依依不舍……与蒋晓君同行的是172名医护人员。

从20日晚上接到援助湖北的通知，蒋晓君只收拾了一些简单的洗漱用品就出发了；作为重庆第十四批援助湖北医疗队的队员，蒋晓君到武汉后，将与重庆第十二批援助湖北医疗队的队员们整合成一个团队，进入同济医院中法院区和武汉市中心医院工作。

1月27日，重庆市第一批援助湖北的141名队员抵达孝感，随行的重庆大学附属肿瘤医院重症医学科副主任医师李蕊，初到孝感市中心医院重症病区时，主动要求第一个进入隔离病区，“医院环境、患者病情都不熟悉，但总要有人先进去。”

随后的半个月里，她和队友不分黑夜白昼轮换值班。为了减少穿脱防护服和上厕所的次数，每天上班前，李蕊都不喝水。2月13日，轮岗休息前的最后一次查房时，一位47岁的患者拉着李蕊的手说：“看不到你样子，但记着你声音……谢谢你们！”

在孝感，4批重庆支援队共562名医护人员负责孝感市级医院、孝南区、大悟县、云梦县、孝昌县的对口支援工作。在武汉，重庆医疗队负责金银潭医院、湖北省人民医院和武汉市第一人民医院重症患者的救治，自1月17日重庆医疗队李奎等5名队员率先进入武汉沌口方舱医院起，重庆医疗队已经正式负责该方舱医院G、H、I区200余个床位的患者救治工作。

目前，重庆市共派出14批1378名队员（不含部队派遣医疗队）在湖北抗击新冠肺炎疫情。此外，重庆陆军军医大学先后派出两批医疗队驰援武汉，分别在火神山医院和泰康同济医院工作。

重庆市第五人民医院的护士、医疗队最小的成员、22岁的龚静刚进入病房时一直很紧张；但在患者的鼓励和感谢下，她学会了勇于面对，继续坚持。“患者很勇敢，前辈们也很勇敢，我没有理由拖后腿……”龚静如此说。

2月17日17时左右，重庆市支援队前方指挥部接到重庆支援队大悟分队队长、长寿区中医院肺病科主任刘凤琼的紧急求助电话：一名1岁多的患者急需帮助！

重庆支援队还没有幼儿新冠肺炎患者救治方面的专家，并且大悟县人民医院没有配置远程会诊系统……情急之下，重庆支援队前方指挥部迅速建立“孝感市大悟县儿童会诊”微信群，邀请在重庆后方的重庆医科大学附属儿童医院的许峰和罗征秀等专家入群会诊。重庆医科大学附属儿童医院两位参与会诊的专家建议：在进行新冠肺炎治疗的同时，要密切注意其他病理的检查。如果病情变化，可以随时与重庆医科大学附属儿童医院联系，开展微信群在线会诊，目前患儿生命体征平稳……

此次重庆派出的支援队都是精兵强将，医护人员专业以呼吸、重症、感染专业为主，并辅以其他相关专业；前3批次的核心医生全部为中高级职称以上，护士中高级职称以上82人，占42%。

除此之外，重庆支援队前方指挥部与重庆后方的医护人员，通过微信群、5G网络等形式多次联合远程会诊。“我们将24小时随时给予远程抢救治疗指导和会诊。” 重庆医科大学附属第一医院党委书记许平说，他们将发挥大型教学医院优质医疗资源的优势，全力以赴支持前方。

重庆支援队在湖北有效提高了治愈率、降低了病亡率。孝感市中心医院、孝感市第一人民医院、孝感市中心医院东南院区第一例出院患者均为重庆市支援队治愈，其中年龄最大者72岁。

2月4日，重庆支援队孝感市中心医院一分队队长、重庆医科大学附属第一医院重症医学科副主任医师刘景仑，带领孝感市中心医院3名医护人员，成功为一名极危重型患者实施了体外肺膜氧合支持。重庆支援队结合临床实践经验，对不同症状患者和有基础性疾病的老年患者进行分级管理。这套“患者分级管理”方案已被国家卫健委作为典型做法在全国推广。

截至2月22日24时，重庆市支援队负责孝感的现有确诊在院患者1194例，直接管理病例547人，新增治愈出院26人，累计出院197人。2月20日，湖北省人民医院东院区，第三批重庆支援湖北医疗队治愈出院首个重症患者胡先生说，“很感谢从重庆来的医护工作者，希望他们能照顾好自己，跟我一样，早点回家。”在离开之前，他对着医疗队员深深地鞠了一躬……“他这一鞠躬，让我们感到付出和汗水得到了回报。”出院患者的主治医生之一、重庆市中医院的姚勇刚说。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）